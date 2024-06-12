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張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

記者葉文正／台北報導


張文綺今天（12日）參加「停止網路霸凌日」宣導記者會，提醒大眾停止網路霸凌，並提到自己幼時閱讀障礙衍生的困難。不過她長大後投資副業成功，鹽酥雞店「炸綺來」全台已有9間門市，月營業額賺400萬，其中有5間位在台中，不過因房東要賣房子，有一家台中店不得已將收攤。

▲張文綺(左)代言公益活動。（圖／記者葉文正攝）

▲張文綺(左)代言公益活動。（圖／記者葉文正攝）

雖然台中有一家店要收掉了，但她宛如不死鳥：「我後面會多開兩間，分別也是台中和台南。」張文綺計畫未來要將品牌上市上櫃，期許今年下半年進駐台北101櫃位，身分儼然晉升女強人。

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▲張文綺(左)代言公益活動。（圖／記者葉文正攝）

▲張文綺月賺400萬還要投身公益。（圖／記者葉文正攝）
只是當老闆也有當老闆的苦惱，她坦言員工不好找，還透露：「竟然是有集團專攻不熟悉勞基法的老闆們，求職後提告老闆，我剛開業時因不了解勞基法因此遇上詐騙，對方是一個90後的女性，「我遇過老鼠會詐騙，因我們不懂勞基法，她來上一天班就離開，告我們，我們被罰1萬多元。起因是對方那時跟我們協議滿一禮拜試用期，若OK就轉職會保勞保，誰知道她去提告，這也是當老闆才知道的事情。」


還曾有人以粉絲身分應徵，後來發現對方會用手機拍照記錄，她懷疑對方的目的是要偷品牌技術，「做了一個禮拜多，我們就發現他怪怪的，拍食材、怎麼醃肉、用什麼油，有點商業間諜的概念。」張文綺最近還收到一位消費者控訴食物有酸味，但並未收到其他人反應，她馬上退費400元以示負責，開店遇到的事光怪陸離，身為老闆的她選擇大事化小避免消費糾紛。


上週歌神張學友因感染RSV（呼吸道融合病毒），日前宣布停辦3場演唱會，張文綺住高雄的媽媽原本要搭高鐵北上看演唱會，突然接到取消通知，在上車前10分鐘順利賣掉車票，過程虛驚一場。張文綺表示：「媽媽準備明年看，她是有點失望，嘆氣說『那欸安捏』，不過她還是很擔心她的歌神。我難得盡孝心，也買票給弟弟的岳母，讓2位媽媽去看，但不管如何，我和媽媽們都希望歌神還要再唱10年。」

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