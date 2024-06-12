孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

圖文／CTWANT

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐日前被爆出在泰國呼麻，還亂闖民宅裸露下體，遭到當地警方逮捕，這一家人也再度受到議論，對孫安佐雖有許多罵聲，但也有不少人心疼他背負星二代種種壓力無處宣洩；時報周刊CTWANT日前接獲讀者爆料，指他在所就讀的台北城市科大曾放火槍險遭退學，後來是孫鵬向學校再三保證拜託才能續念。而據本刊觀察，雖未看到孫安佐去學校，不確定他到底有無畢業，學校也不願對此回應，但對於沿路民眾要求合影都有求必應，面對大家對他充滿善意的加油打氣，也露出了溫和有禮甚至有點可愛的一面。

6月6日下午2點左右，一輛米黃色小轎車開出孫安佐家門，一路直奔新北市三重區，孫安佐從副駕駛座下車後，向開車的家人揮手道別，獨自走進健身房。而該輛小車繞了一圈後，停在附近路邊，而此時孫家的另一輛灰色轎車也在一起。兩輛車會合後，一起往孫家的方向移動。下午3點半，灰色轎車臨停在台北市北投區公車站牌旁，下車的駕駛原來是孫鵬，穿著拖鞋、短褲的他手上拿了兩個飲料空罐，丟在路邊垃圾桶後，驅車回家。而送孫安佐的米黃色小轎車已經停在家裡，開車的人推測應該正是狄鶯。

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於此同時，孫安佐運動完畢離開健身房，獨自到附近的美式速食餐廳買了餐點，接著回到健身房門口，率性的坐在台階上用餐。過程中，他的眼神時而放鬆、時而若有所思，有時也會有犀利的神情。不久，一名男友人與他會合，兩人搭乘計程車前往新北市蘆洲區一處似乎沒有營業的店面或倉庫。兩人進入後，鐵門放到一半。

傍晚5點46分，同行的友人先行離去，鐵門也全部放下。6點48分，一名外送人員前來送餐。晚間8點9分，鐵門升起一半，疑似孫安佐的身影投映在磨砂玻璃門上，動作像是蹲著打開玻璃門的地鎖，接著孫安佐走出門口，獨自離開手上除了稍早美式速食的袋子外，還有一份可能是方才外送人員送來的食物。半路上，有路人認出他上前攀談並要求合影，孫安佐不但配合對方，甚至絲毫不在意對方就像是好哥們一樣與他勾肩搭背。

拍完照，兩人聊了一會兒，離開前，路人伸手振臂對著孫安佐加油打氣，而孫安佐也同樣握拳振臂回應對方。幾分鐘後，孫安佐到一家桶仔雞選購，店家一見是孫安佐，也是熱情地輪流與他合影留念，看得出一般大眾對他都充滿善意與鼓勵，他的回應也十分友善溫和。

8點半左右，孫安佐走到捷運站，邊講電話、邊研究購票機上的購票資訊，接著買單程票進站乘車。9點20，回到捷運新北投站，看他臉上帶著笑容的表情可以感受到他心情很不錯。出站時，似乎遇到點狀況，孫安佐向站務員求助，離去前還不忘道謝，不板著張臉的他看來是相當親切有禮貌。9點半，提著兩袋食物回到家門口，按了門鈴後進門。

對於曾在校放火槍險遭退學的爆料內容，城市大學公關室主任秘書李先生對此回應本刊表示：「因為個資法的關係，他個人沒有公布我們沒有辦法幫他回答。」但並未否認有此事發生，但孫安佐目前是否仍在該校就讀，則沒有給予任何答案。至於孫鵬則表孫安佐的確從醒吾轉去城市科大就讀，目前尚未畢業，不過聽聞「在校放火槍險遭退學」的傳言與校方回應，他口氣平和還笑了幾聲說：「你們這……，我現在還在工作就先不說了，你們就盡量去查證吧！謝謝。」

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