蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒最近拍片分享去中國大陸北京、深圳、上海等地旅遊的真實感受，坦言去了以後改觀，回台後引來不少罵聲，自稱是「國際美人」的他還因此被稱是「祖國美人」，但他仍多次公開表示未來會持續做自己喜歡的事，不會因為外界眼光而改變，不畏網友的批評，選擇直球對決。近日，網紅蕾菈詢問了去上海旅遊需要注意的事情，他也再度開酸。

▲蕾菈詢問去上海的注意事項，鍾明軒回覆。（圖／翻攝自蕾菈、鍾明軒Instagram）

蕾菈日前透過Threads帳號發文詢問「周二就要去上海，我有什麼要注意的？」引來許多去過上海的網友給予建議，包含美食、景點，以及支付方式和天氣溫度差，其中，剛去過上海的鍾明軒也現身回覆，表示「不要說任何中國的好話！」酸度爆表，也等於是間接回擊那些批評他稱讚中國大陸言論網友。

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▲鍾明軒開酸。（圖／翻攝自Threads）

此前，鍾明軒就曾發文闡述因更新中國大陸旅遊影片遭抨擊的心聲，直言「永遠只說那個當下我想說的真話」，暗示自己一直以來勇於做自己，但卻也因此承受極大的輿論壓力，他表示「既然說了就沒什麼好後悔的，如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡，那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭，歲月安好，這樣就好」，底下湧入大量網友送上鼓勵。