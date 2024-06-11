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張靜汶來台開唱歡度端午　「急求真愛」施壓龍山寺月老！

▲▼ 張靜汶首度來台開唱。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

▲ 張靜汶首度來台開唱。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

記者翁子涵／台北報導

馬來西亞歌手張靜汶日前在台北開唱，以專輯同名主打〈王美的一天〉開場，接連帶來專輯中的多首好歌，以一把吉他自彈自唱，襯托靜汶乾淨甜美的嗓音，這是她在台灣的第一次個人專場演出，專輯製作團隊特地從大馬來台支持，她也因此忍不住自爆黑歷史，說到自己曾為了出道第一首單曲〈未接來電〉，染了一頭紅色髮型，「其實我自己也不是很喜歡，但依然是一個很好的嘗試，只是試過就不要再試了。」過度誠實的張靜汶讓現場粉絲一陣歡笑。

▲▼ 張靜汶在台灣度過端午節。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

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▲▼ 張靜汶在台灣度過端午節。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

▲▼ 張靜汶首度來台開唱。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

張靜汶這次為了宣傳專輯來了台灣快1個月，她坦承已經開始想家，「這次來台北之後天氣一直都陰陰的，讓人感覺有點孤單，但聽說在我來之前天氣一直都很好，每天都有大太陽，在這邊跟台北的大家說聲抱歉，不好意思把雨水帶來了。」她之前每次來台灣都很努力早起，出門到處逛，就算晚上也捨不得回飯店，總是喜歡在路上看街頭藝人演出到最後一刻，「我現在感覺自己已經是半個台北人，最大的改變就是整天都懶得出門。」

她每次來台灣都會去拜月老，希望月老在一年內能幫她找到對象，上次來台灣的時候跟朋友一起去了大稻埕霞海城隍廟，朋友竟許願在一個月內得到好姻緣，沒想到還真的在期限內的最後一天願望成真，張靜汶笑說：「我之前覺得朋友這樣對月老施壓很不應該，但這次我去了龍山寺，就跟月老說了半年內，一起來對月老施壓！」
 
張靜汶演出日期正好在端午節的前一天，歌迷特地送上特色的客家肉粽讓她品嚐，讓身為客家人的她非常開心，也詢問現場歌迷台灣肉粽有什麼不同的地方，差點引起一場南北粽大戰，她在台灣唸書兼職擔任模特兒的弟弟也驚喜現身，身高超過180公分的弟弟，令人驚訝的是，長得跟靜汶簡直像是雙胞胎，他們也開心相約演出結束後要回家好好品嚐歌迷送的肉粽，難得一起在台灣度過溫馨的端午節。
 

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