《灌籃高手》「真人版晴子VS彩子」引暴動！張員瑛、NewJeans神還原

文／妞新聞

來！BGM請下經典片頭曲〈好想大聲說喜歡你（君が好きだと叫びたい）〉，1990年開始連載的日本國民動漫作品《灌籃高手》，在去年（台灣）時隔26年上映劇場版電影《THE FIRST SLAM DUNK》，票房、話題都締造驚人紀錄，近期官方更宣布在6月於串流平台Disney+播出，想必又要在全球引爆籃球狂熱啦！

真人版《灌籃高手》開拍？

現實2大童年女神找到了

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湘北籃球隊準備上場？《灌籃高手》動畫電影的大獲成功，讓回憶殺作品再度成為流量密碼，網路上就傳出業界人士爆料，繼真人版《航海王》、《幽遊白書》之後，《灌籃高手》也可能將翻拍真人版影集或電影，消息一出掀起正反熱議，不過先不管小道的真實性，現實版的「籃球回憶殺女神」先被找到了！？

《灌籃高手》真人版晴子

IVE張員瑛神還原

▲張員瑛。（圖／naver）

同時擁有神級美貌、高甜笑容、漫撕等級的腿長，韓國女團IVE成員「張員瑛」身為第4代KPOP女團顏值擔當之一，12頭身逆天比例受封「真人版月光仙子」，不過最近可能得改新封號了！她在粉絲簽售會上，穿著海軍藍水手制服，手上還抱著一顆籃球登場，熟悉的畫面立刻讓粉絲們連結起來。

▲張員瑛神還原真人版睛子。（圖／naver、X@Daisy_Lnn）

농구.. 좋아하세요?

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

이거 맞아?ㅋㅋㅋ 농구..좋아하세요..?ㅋㅋㅋ



웃참실패한 슬알못 미소녀가 너무 웃겨!! pic.twitter.com/LwTPX0s1uX — 공 (@luvwy04) May 27, 2024

沒錯，張員瑛的裝扮就跟《灌籃高手》中擁有及肩長髮、空氣瀏海以及水靈大眼的同校一年級「赤木晴子」神似度超高，晴子不只是櫻木花道的暗戀對象，更是當時所有籃球男孩的一代真命天女，張員瑛還歪頭＋甜笑說出經典台詞：「你喜歡籃球嗎？」驚人同步率，讓全網也想跟著喊出經典台詞「安西教練⋯⋯我想打籃球」了！

《灌籃高手》真人版彩子

NewJeans混血小公主出戰

https://www.instagram.com/p/C6NQjYHSAiq

不只晴子，另一位童年女神也有大批擁護者，湘北高中籃球隊的球經「彩子」，混血深邃輪廓、英氣五官加上成熟蓬鬆的捲髮，就是哪種個性又美麗兼具的閃閃發光「風雲美女學姊」，學弟殺手的真人版也找到了！就是近日剛剛回歸的女團NewJeans成員「Danielle」。

▲NewJeans Danielle。（圖／IG@dispatch_style，下同）



澳韓混血的精緻五官，巴掌小臉加上纖細身材，讓她奪得「人間洋娃娃」的美譽，她在新專輯換上一頭狂野的QQ大捲髮，搭配球衣以及彩子的招牌「反戴棒球帽」，馬上讓網友大呼是「彩子本尊」，紛紛表示：「有這種球隊經理太犯規了！」

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