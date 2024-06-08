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Toyz明生日篠崎泫寫完「百頁情書」！　曝男友入獄24天心聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，已於上個月16日入監服刑，明（9）日是他的生日，女友篠崎泫今（8）日也透過Threads發文分享心情，透露自己把1本100頁的信紙給用完了。

▲篠崎泫（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫、Toyz）

▲Toyz入獄前晚認愛篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫、Toyz）

Toyz入獄服刑滿24天，平時會在Threads上分享心情的女友篠崎泫，今（8）日PO出1段影片，內容是她一手拿著紅色封面的信紙，做出迅速翻動頁面的動作，同時也可見到信紙已經用到完全見底。為此，篠崎泫在文末留下D24及P100的神祕註解，似乎在透露自己在男友入獄的第24天，將100頁的信紙給寫完。

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▲篠崎泫。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

▲篠崎泫PO照表示信紙用完了。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

事實上，篠崎泫5日才發文分享，自己在這20多天以來，一共寫了70多頁的信，除了自嘲話多之外，同時也透露，當天收到1封在4天內就寫了45頁的信，表示自己花2小時才看完。貼文內容雖然沒提到男友Toyz，但不難讓外界看出她指的應該是彼此寫信給對方。

▲（圖／翻攝自Instagram／）

▲篠崎泫日前透露自己收到1封45頁的信。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

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篠崎泫, Toyz

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