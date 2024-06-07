獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

記者葉文正／台北報導

演員唐治平日前母喪，但他卻遲遲不認媽媽已經離開的事實，昨天綜藝大哥白雲，與陳玲玲等名嘴一起上由高毓璘主持的《最HOT5000秒》時，已經在台灣仁本工作多年的白雲大方表示，唐治平若有點不方便，他願意伸出援手，白雲表示：「這點我還做得到，人難免有不方便的時候。」顯見演藝圈的溫暖。

▲白雲(左)表示願意幫唐治平處理喪葬事宜，右為陳玲玲。（圖／翻攝《最HOT5000秒》）

白雲對於唐治平的情況特殊，也表示：「我從事19年殯葬業，我碰過有長輩不認晚輩的，例如晚輩是胡作非為的，但是沒有聽過，晚輩不認長輩的，可能只有我，因為我沒有留遺產給我兒子，以唐這個狀況來講，是沒有聽過，因為死者為大，又是長輩，幾乎都會認親，但殯葬管理處可以依程序走。」

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▲ 唐治平受訪後開心說要去過生日 。（圖／記者戴上容攝）

白雲認為，火化後，殯葬處會拍照留下資料，方便若有家屬，之後再來認親，還有公告期限，若真的無人可認，再當成無名屍來處理，白雲也說：「如果是我，我也會很不開心，而且唐治平是媽媽一手拉拔長大，可能是他自己沒辦法接受媽媽已走，也有可能要為自己親人辦後事，手上也沒有多餘的錢，處理後事也要有錢。」

▲唐治平現身派出所。（圖／記者戴上容翻攝）

白雲對於唐治平的情況頗為憂心，他大方表示：「如果他不便，那就讓我來，我OK啦，再怎麼講，我也是演藝圈大哥，我來處理，人難免都有不方便的時候。」憑他在殯葬業19年的資歷，適時獻出溫暖也讓人覺得相當及時。