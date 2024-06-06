YTR本本被傳「給富二代戴綠帽」反擊！　怒嗆刷存在感：不可憐嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber本本平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲互動，不過最近卻有名自稱富二代的男網友在網路上公開講她壞話，甚至還疑似捏造不存在的事實，使本本在得知後氣得公開1張截圖內容，同時也痛批對方刷存在感，「怎麼不出來跟我講，不可憐嗎？做點有意義的事吧。」

▲本本有「蘿莉系女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／empty_1207）



透過本本在IG限動PO出的截圖可見到，有名網友疑似透過私訊或留言的方式向她透露，有位男網友在DC群（即時通話軟體Discord簡稱）上表示彼此曾經交往、發生過2次關係，甚至還聲稱自己遭本本戴綠帽。為此，本本直接在限動公開對方的個資，同時也氣憤表示：「不要再用這種方式刷存在感了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本本不滿有網友捏造不實的傳聞。（圖／翻攝自Instagram／empty_1207）

本本坦言每天都有新故事，也有人因為想確認傳聞的真實性而跑去問她，自己聽過各種像是「聽說妳很喜歡誰」、「聽說妳昨天在錢櫃騎在誰身上跟人家告白」的內容，但明明這些人完全沒看過、也八竿子都打不著，因此她感到相當不解，「如果我的外流是真的，還輪得到你們在那邊卡+1嗎？」表示要對方別只想著八卦或毀謗人，去做點有意義的事比較實際。

▲本本會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／empty_1207）