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Tank消失歌壇十年認罹罕病　「暴瘦剩57kg」近照曝光了！

記者蔡琛儀／台北報導

好久不見的Tank唱紅〈給我你的愛〉、〈非你莫屬〉、〈專屬天使〉等經典金曲，並將在本週六於台北國際會議中心開唱，門票一開賣就售罄；他因罹患先天性心臟病，消失歌壇近十年，今與媒體見面，談到現在的身體狀況，表示只能用藥物控制，很難痊癒，雖然不會有生命危險，但因此體力變差，整個人也變得瘦削。

▲▼Tank餐敘。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲Tank瘦到剩57公斤。（圖／記者蔡琛儀攝）

169公分的Tank，體重僅57公斤，他透露因心臟問題，在血液裡面的水分無法代謝，滯留在胸腔，為了要讓這些積水排出，只能吃利尿劑，因此變瘦。而他因體力不佳，每日工作最多五小時就一定要休息，這次演唱會也在台上準備椅子，「喘是一定會喘，比較容易累是因為心臟的關係，體力是可以訓練的，所以我也在慢慢的訓練中。」他透露，現在都還有定期看心臟科，約兩個月到三個月回診一次。

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他對於演唱會售罄的好消息感到又驚又喜，由於當天同時還有「歌神」張學友的演唱會，Tank打趣說：「我的票其實也不多，賣完我覺得很幸運，因為很怕大家都去看學友哥演唱會，我一個人在那裡唱。」

▲▼Tank餐敘。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲Tank對於演唱會售完感到又驚又喜。（圖／記者蔡琛儀攝）

他10年前離婚後，感情始終空白，他坦言曾有喜歡的女生，但一直不敢跨出告白那一步，「沒有必要了，我重心不在感情上面，都在家人。」健康問題也是顧慮，「可能我自己身體不好，還要另一半這麼痛苦的照顧我，反而可能她會有埋怨。」

Tank目前育有12歲的女兒，笑說現在女兒已經到了會在朋友面前顧慮面子的年紀，也沒有特別喜歡爸爸的歌，「她比較喜歡日本動漫。」被問到女兒幾歲可以交男友？他笑說應該要18歲以後，「我希望她保持最真實的樣子，覺得她只要過得開心快樂就夠了，她也了解我，知道我在面對什麼壓力。」至於女兒是否會來看演唱會？Tank說應該不會，因為之前看很多次了，「我當然希望她來，這幾天我還是會問她。」

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