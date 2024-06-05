記者張筱涵／綜合報導

(G)I-DLE於1日在澳門舉行特別粉絲見面會，當天有回答粉絲Q&A的活動，台下卻有一名女觀眾在舒華念出「怎麼紓解壓力」一題時大喊「跳樓」，現在已被微博網友指出明確位置，痛批惡意言論也呼籲主辦單位要將她列入黑名單。

▲舒華是韓團(G)I-DLE的一員。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）



舒華在1日澳門活動上念出「怎麼紓解壓力」並翻譯成韓文，等待其他成員回答，不過就在雨琦回答「吃海底撈」的同時，台下卻有女觀眾大喊「跳樓」，因為當下該名女粉的聲音和雨琦回答重疊，部分現場觀眾並沒有聽到，很多人都是在活動結束後看到影片發現這件事情，引起眾怒。

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▼相關片段。（影片／取自X／wwwshuhua，如遭刪除請見諒）



▲舒華一說「怎麼舒解壓力」，台下竟有人喊「跳樓」。（圖／翻攝自微博）



微博網友直接找出該名女粉所坐的位置，痛訴「線下anti的惡意行為，現場很多粉絲錄的影片都能清楚聽到，希望此人自己站出來給葉舒華道歉！人是要為自己的言行負責的」，並要求主辦單位將該名女粉列入黑名單，未來不得參與任何相關活動，希望能夠保護藝人安全。

▲粉絲要求該名女粉出面道歉，也希望主辦跟公司能正視這件事情。（圖／翻攝自微博）

這件事情也讓台灣粉絲相當難過，在各大社群平台和Dcard論壇也引起討論，「我直接爆哭，我以為是沒那麼大聲的喊葉舒華可能會沒聽到」、「混帳東西欸，我在現場真的會衝過去跟她對罵」、「不知道是出於怎樣的心態」、「超級沒水準，心疼舒華」。

根據舒華大陸粉絲團今（5日）更新，主辦單位一直娛回應：「我司由於現場粉絲較多、設備聲音大，工作人員並未聽到相關言論，所以現場並未採取措施；考慮到粉絲訴求，我們這邊會對那位相關人員進行核查，但見面會門票是在大麥進行銷售的，我方無權限查詢，如果查到該票面人員信息，如屬實我司將在之後的活動中永久拉黑禁止其參加任何活動。」