記者張筱涵/綜合報導

(G)I-DLE於1日在澳門舉行特別粉絲見面會,當天有回答粉絲Q&A的活動,台下卻有一名女觀眾在舒華念出「怎麼紓解壓力」一題時大喊「跳樓」,現在已被微博網友指出明確位置,痛批惡意言論也呼籲主辦單位要將她列入黑名單。

▲舒華是韓團(G)I-DLE的一員。(圖/翻攝自Instagram/yeh.shaa_)



舒華在1日澳門活動上念出「怎麼紓解壓力」並翻譯成韓文,等待其他成員回答,不過就在雨琦回答「吃海底撈」的同時,台下卻有女觀眾大喊「跳樓」,因為當下該名女粉的聲音和雨琦回答重疊,部分現場觀眾並沒有聽到,很多人都是在活動結束後看到影片發現這件事情,引起眾怒。

▼相關片段。(影片/取自X/wwwshuhua,如遭刪除請見諒)



CUBE ENTERTAINMENT PROTECT SHUHUA



We demand you to take action against the malicious behavior that #SHUHUA have received from anti-fan at the (G)I-DLE 2nd Full Album [2] Offline Fansign & Special…