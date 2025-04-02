又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢捲入未成年交往疑雲，31日召開記者會含淚否認指控、積極澄清爭議。然而，就在他出面發聲的隔天，與他合作的國際美妝品牌「Y.O.U BEAUTY」便宣布終止與他的合作，引發關注。

▲金秀賢曾是Y.O.U BEAUTY代言人。（圖／翻攝自韓網）

品牌「Y.O.U BEAUTY」於4月1日透過官方Instagram發表聲明，內容為「關於與金秀賢合作關係聲明」。品牌聲明文強調：「Y.O.U 一直以來都與YOUniquers（品牌對使用者的稱呼）站在同一邊，重視每一位女性的健康與所關注的議題。我們秉持品牌價值，鼓勵女性無懼前行，擁抱全新自信與閃耀人生。」

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▲Y.O.U BEAUTY發聲明切割。（圖／翻攝自Y.O.U BEAUTY官方Instagram）

接著指出：「我們無法接受任何違反品牌價值的行為。經過審慎考量，我們決定終止與金秀賢的合作關係。」此外，品牌也強調已應用戶要求「即刻下架所有與金秀賢相關的內容」，並補充表示「必要時將採取一切可能的法律行動」，措辭相當強硬。韓媒報導指出，聲明很可能是為了因應消費者對金秀賢代言照片的強烈反彈與抗議，而發出的應對。