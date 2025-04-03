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黃氏兄弟瑋瑋爆受傷！　韌帶嚴重撕裂傷...最新情況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

擁有2百萬訂閱的YouTuber瑋瑋（黃挺瑋）推出新歌〈我好想你〉，靈感來源是他的個人聊天室與觀眾們的私訊，他觀察這些沒有別人的私密空間的共同處就是「思念」，於是誕生了全新創作〈我好想你〉，且求好心切的他來回修改了7次才終於錄音完成。

▲▼瑋瑋黃挺瑋全新創作單曲〈我好想你〉。（圖／索尼提供）

▲瑋瑋推出全新創作單曲〈我好想你〉。（圖／索尼提供）

瑋瑋在錄音時，製作人JerryC人在東京，雙方是透過遠端連線來完成歌曲製作，瑋瑋笑說：「錄完覺得超酷的。」不過這首歌第一天錄音結束後的版本，他在後續幾天反覆聆聽後，覺得應該可以更好，於是他第一次主動提出要再進一次錄音室，十分追求完美的他說：「最終版甚至修改了7次才出爐！」

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這次的單曲封面，這次的單曲封面，瑋瑋向公司建議，可以邀請他十分欣賞的動畫師暨圖文創作家シロマロ小白操刀，瑋瑋笑說：「我也一直很喜歡他的畫畫風格，穿過她出的週邊T-shirt，小白本人也是溫暖、善良、愛笑的人！」由於小白主要居住在日本，兩人當了很久的網友，直到有一年小白休假回台，終於成功相約打排球，成為球友。

▲▼瑋瑋黃挺瑋全新創作單曲〈我好想你〉。（圖／索尼提供）

▲瑋瑋之前打球受傷，現在持續努力復健、伸展。（圖／索尼提供）

不過也因為打排球，瑋瑋在上週末櫻花季演出前一個月，意外造成韌帶撕裂傷，傷勢頗為嚴重，眼看表演在即，為了加速復原，他去打了PRP（高濃度自體血小板血漿），直呼：「真的很痛！」但演出當天，觀眾的熱情讓瑋瑋忘了腳痛，「本來跳了會痛的舞步，當下突然不痛了，完成了自己看了也很開心的一次演出！」目前他持續努力復健、伸展，加強肌力，希望可以早日回到舞蹈的訓練強度，迎接黃氏兄弟在7月26日舉辦的演唱會。

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