39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

記者黃庠棻／台北報導

女星樓心潼過去曾是女團「GIA」團員，參與多部八點檔演出，包含《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《幸福來了》演出，2023年宣布結婚、懷孕消息，她在同年的12月底順利產下寶寶「小毛荳」，當時大方分享夫妻倆做試管嬰兒的辛苦，沒想到時隔一年多小倆口又迎來二胎，吸引許多網友線上祝福。

▲樓心潼懷第二胎。（圖／翻攝自Facebook／樓心潼）

39歲的樓心潼3日在社群網站上報喜，寫下「我們的二寶來找我們啦～可愛的愛心小腦袋」，同時曬出一連串產檢的照片，除了與老公一同自拍入鏡之外，超音波照上寶寶意外出現愛心模樣也吸引許多網友注目，好友方馨開心回應「耶！我又要當乾媽了」，夏如芝則留言「是愛心，恭喜大恭喜，健康平安」等。

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▲樓心潼懷第二胎。（圖／翻攝自Facebook／樓心潼）

事實上，樓心潼先前曾分享求子的艱辛過程，她曾透露婚後不久就開始做試管嬰兒，當時嘗試了兩次取卵跟兩次植入，都不幸失敗。經過兩年努力調身體，加上陳美鳳介紹了一個很棒的婦產科醫師，終於在2023年成功懷孕。

▲樓心潼懷第二胎。（圖／翻攝自Facebook／樓心潼）



不僅如此，樓心潼曾透露老公是方馨介紹的，從事科技業，年齡約50歲左右。夫妻倆求子路艱辛，樓心潼當時得知懷孕後，大讚丈夫「也要感謝我的好腦公，這一路很感謝你一直陪在我身邊，成為我最強而有力的依靠，我才敢鼓起勇氣一針一針的往自己肚子上打針，現在，我們終於有翟寶了！我愛你。」

▲樓心潼老公是方馨（左）介紹的。（圖／翻攝自Facebook／樓心潼）