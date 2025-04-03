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直擊／百人圍觀木村拓哉！現身中山、大啖牛肉麵　粉絲嚇瘋：逛街巧遇天王

記者吳睿慈／台北報導

日本天王木村拓哉睽違7年再來台灣，他3日為了代言記者會訪台，下午特地留了觀光時間，稍早前往牛肉麵店品嘗美食，百人圍觀在餐廳店外，只為見到天王一眼，相關影片在網路上瘋傳，大批網友朝聖「竟然遇到了」、「好想遇到」、「同片天空下好幸福」，掀起熱烈討論。

▲▼直擊／百人圍觀木村拓哉！現身中山、大啖牛肉麵　粉絲嚇瘋：逛街巧遇天王。（圖／讀者提供）

▲木村拓哉現身中山、大啖牛肉麵，吸引百人圍觀。（圖／讀者提供）

木村拓哉3日出席記者會，他對於台灣美食相當期待，賣關子表示有把YouTube拍攝團隊帶來台灣，「等下記者會結束還有一點時間，我想他們不會放過我」，而他果真在活動結束後，帶著大批人馬前往吃美食，不少網友在中山區、天母等地遇到他。

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稍早，他現身「天東86牛肉麵」大啖美食，近百人圍觀在店外，保鑣只好把鐵門拉下來，讓天王好好享受個人時光。此趟台灣行， 木村前往赤峰洋行，據H2O JB設計師Ria轉述，赤峰洋行搜集很多木村拓哉早期拍攝道具衣，他特別抽空前來。

▲▼木村拓哉代言新普利夜酵素記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼木村拓哉來台出席代言活動，會後觀光台北。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼木村拓哉來台出席代言活動。（圖／記者湯興漢攝）

粉絲在外等了1個多小時終於見到木村本尊，全場粉絲尖叫以外，還有人近距離站在保母車窗口，試著可以跟車內的天王打招呼，由於木村拓哉所到之處皆是市區，其中有不少人是逛街逛到一半巧遇，驚呼「竟然遇到本尊」、「超幸運」。

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