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翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸歌手黃霄雲翻唱華晨宇的〈煙火裡的塵埃〉引發版權爭議。事件始於3月11日，黃霄雲的翻唱版本正式上線，隨即有網友指出其中一段吟唱疑似抄襲華晨宇另一首作品〈孩子〉，31日，黃霄雲工作室發佈聲明，表示翻唱〈煙火裡的塵埃〉有獲得授權，不構成侵權。然而，華晨宇工作室4月2日回應，指出雙方溝通未達成共識，指責黃霄雲的行為涉嫌音樂版權擦邊。

▲黃霄雲翻唱華晨宇歌曲引發爭議。（圖／翻攝自黃霄雲、華晨宇工作室微博）

▲黃霄雲翻唱華晨宇歌曲引發爭議。（圖／翻攝自黃霄雲、華晨宇工作室微博）

針對此次版權爭議，法律專家指出，翻唱作品的合法性取決於是否遵循授權範圍。雖然取得詞曲著作權授權是翻唱的基本前提，但如果翻唱過程中故意模仿原唱者的表演特徵，導致整體效果與原唱高度雷同，可能會被認定為版權擦邊行為，進而觸及其他未獲授權的部分。華晨宇工作室此次強硬表態，抵制「裁縫式創作」，呼籲業界杜絕碎片化拼貼行為。

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▲黃霄雲翻唱華晨宇歌曲引發爭議。（圖／翻攝自黃霄雲、華晨宇工作室微博）

▲華晨宇方聲明。（圖／翻攝自華晨宇工作室微博）

此次事件引發了華晨宇與黃霄雲之間的矛盾，也掀起了廣泛討論， 華晨宇工作室表示，音樂作品應該多一些純粹的原創，少一些模糊「借鑒」的行為。有業界人士指出，只有堅守版權底線，音樂行業才能在健康、有序的軌道上持續繁榮。

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