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賈靜雯上班「被狠砸雞蛋」　最新陸劇《以美之名》開播台灣看得到

記者黃庠棻／台北報導

以「醫美」為主軸的整型醫療劇《以美之名》正式開播，由「實力派演員」姚晨和賈靜雯領銜主演，劇情講述師出同門的整型外科醫生「喬楊（姚晨飾）」和「周靜雯（賈靜雯飾）」因一場醫療事故決裂、分道揚鑣，10年後卻在周靜雯和丈夫創辦的格慕整形醫院相遇，形同宿敵的他們各自帶領團隊，為「美」展開激烈的探討和衝撞。

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

直到極度危險的黑醫美惡勢力出現，姚晨和賈靜雯才解除誤會、放下偏見，共同面對各種難題和挑戰，攜手救治患者、成就更美好的自己。《以美之名》題材新穎尚未開播就吸引200萬多人搶先預約觀看，開播後口碑和收視更是獨佔鰲頭，戲劇相關的微博話題討論量也狂破8700萬，創下好成績。

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▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

而劇中案例多元包含容貌焦慮、網路暴力、職場性別偏見、家暴受害者修復面貌等議題，亦讓劇情發展更貼近現今社會，被封「2025不容錯過的職場醫療劇」。《以美之名》4/1起MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

「演技派女神」賈靜雯在劇中飾演從底層逆襲、有著「整型天后」封號的整型外科醫生「周靜雯」，她一登場就被醫院門口的抗議群眾怒砸雞蛋，沒想到全醫院的人都知道門前有人鬧事，卻沒有任何人跟她說，讓這位她成為抗議事件的唯一受害者。

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

而衰事無獨有偶，賈靜雯前腳才剛被砸雞蛋，後腳就被通知自己的科室即將被合併的噩耗，她冷靜又帥氣的眼神和演技，讓這個片段在網路上掀起討論熱潮，影片的點擊率迅速破65萬次觀看，她也開玩笑發文「這個（雞蛋）護髮技巧雖好，但是不建議大家嘗試，收拾收拾周主任繼續上班了。」女神幽默的文筆引來不少粉絲留言力挺「辛苦周醫生了！期待看到你的反擊！」、「開局慘不代表真的慘！」、「賈靜雯的劇肯定很不錯！」字裡行間流露大家對她新作品的期待和支持。

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

而劇中另一位女主角姚晨則飾演醫術精湛的整型外科醫生「喬楊」，她在劇中「美不該被畸形定義，醫生要守護美的本真」、「你自己的意願才是最重要的」等金句頻出，還有調侃取悅他人而整型的那句「不如把男友整成梁朝偉！」更成為最新網路流行語，一舉手一投足都展現「喬醫生」特有的犀利、獨立作風。

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

《以美之名》雙女主角的對手戲也相當精彩，「喬楊」將專業醫生的理性和鋒芒演繹淋漓盡致，「周靜雯」則完美詮釋出私立醫院主任的圓融和隱忍，兩位性格截然不同的醫師，表面上嘴裡不饒人，說著「我就喜歡你看不慣我，又幹不掉我的樣子」等酸度破表的話語，實則會為了病患互相扶持、合作，也讓觀眾們更加期待後面劇情將如何發展。《以美之名》4/1起MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

▲賈靜雯、姚晨主演《以美之名》已開播。（圖／愛爾達電視提供）

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