金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢繼31日記者會後，2日公司再次發出聲明，針對10項《橫豎研究所》方自3月10日起釋出的照片、影片做出反駁，對此，《橫豎研究所》2日晚間持續開直播爆料，曬出金賽綸2018年4月13日凌晨2點30分傳給金秀賢的訊息，內容為「哥哥只有只有在你想見的時候才好聯絡，我需要你的時候你都不在，我聯絡不到你的時候真的很在意很不開心，哥哥不努力的話，我不要繼續交往了」。

▲金世義持續爆料、打臉金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

針對金秀賢承認在家裡喝辣雞湯約會，桌上還放著燒酒，卻不認交往，《橫豎研究所》金世義痛批「有約會但沒交往？這什麼鬼話？這樣問題不是更嚴重嗎？沒有交往卻跟高二生在晚上11點喝燒酒約會？」更指出兩人在該影片中的對話，根本不向旁邊有其他家人在時會說的話。至於承認傳了情趣內衣影片，金世義則笑回「承認你傳了情趣內衣影片喔？20歲傳這個就沒差嗎？你承認了欸，真的不是人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於在金秀賢家中的熟睡照，金世義回應「我說在你家房間拍的，這不是假的啊，你卻強調是成人後拍的？答非所問，我看不懂他在講什麼」，至於金秀賢聲稱「想抱著入睡」訊息是假的，要求將對話題交給調查機關，金世義也沒在怕，表示「我們會的喔！資料都在我們手上」，且透露已經把金賽綸手機、電腦都交給韓國最有名、最棒的鑑識機構進行鑑識了。

▲金世義曬出金賽綸在2018年傳給金秀賢稱「再不努力就不交往了」截圖。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）



金世義為打臉金秀賢，再曝光新的對話，期間皆為2018年4月至5月間，截圖中可以看到金秀賢疑似刪除了通訊軟體帳號，名稱顯示為不明，對金賽綸說「漂亮的綸過得好嗎？我出來了」，金賽綸回應「安安，我存了這個要傳給你看ㄎㄎㄎㄎㄎ」，並附上當時網友曝光的金秀賢當兵休假目擊照。

▲金賽綸2018年抱怨聯絡不上金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）



另外的對話中，可以看到金賽綸抱怨「嗯，好慢，你在哪做什麼，我睡了喔」過了一整晚，金秀賢才回「ㄏㄏ，我昨天在外面喝酒吐了就睡然後又吐，上車後，半路也下車吐，現在才起床」，此外還有兩人約時間見面，金賽綸表示「後天可以，但明天也跟今天一樣聯絡不上的話就死定囉，我會等你」，金秀賢則疑問「聯絡不上我嗎？」得到金賽綸回應「嗯，回很慢」，金世義也曬出2017年9月20日，金賽綸拍攝的金秀賢照片。

►金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯 原話解析看這



▲金賽綸2017年拍攝的金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）