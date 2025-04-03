瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

記者潘慧中／綜合報導

頑童MJ116 2日釋出新歌〈無袂煞〉，其中團員瘦子唱道「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」，被指疑似開嗆ØZI過往與吳卓源、自己表哥之間的感情糾紛，引發網友熱烈討論。對此，曾稱與ØZI有過關係、加入吳卓源與陳芳語閨蜜之爭的Keanna，2日也在社群網站發聲了。

▲Keanna深夜發聲。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



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Keanna在Instagram限時動態附上一個大笑圖案，並寫下「記得拜關公，別只拜月老。」面對所有記者和網友的來電、私訊詢問，她只想說：「不關我的事！晚安。」

▲Keanna回應外界疑惑。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



關於Keanna與ØZI的糾葛，要從她2022年突然曖昧提及「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，隨後標註「#ØZI」說起，她當時聲稱和男方有過關係，還PO出雙方的曖昧私訊。然而，ØZI經紀人當時向《ETtoday星光雲》表示，他和Keanna的確是認識的朋友，但面對女方直言「我們曾經有關係，現在沒關係」，經紀人苦笑指出女方的說詞一直反反覆覆，「我們真的也不知道該怎麼回應。」

▲▼ØZI和Keanna的感情風波一度鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自Instagram／ozifp、keanna_taiyh）



至於加入吳卓源與陳芳語閨蜜之爭一事，是發生在2024年，吳卓源當時被爆當朱軒洋小三，昔日閨蜜陳芳語發文稱「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險」、「你知道一直被壓迫是什麼感覺嗎」，暗示有料想爆。結果她後續未再發聲，反而是Keanna發文直指「吳的人設崩壞，身為受害者之一，我期待很久的畫面終於出現了！瓜子正拿起來嗑準備看假面閨蜜廝殺的好戲」，但此事最終以謝和弦與陳緗妮還清因被告侵害配偶權而需償還的134萬元畫下句點。

▲Kimberly、吳卓源之前翻臉，Keanna一度發聲參戰。（圖／翻攝自臉書／Kimberley Chen 陳芳語、Julia Wu 吳卓源、KT - Keanna Taiyh）



雖然〈無袂煞〉歌詞裡寫的是「OZI」，並非「ØZI」，但仍讓人引發聯想，對於歌詞是否意有所指一事，本色音樂2日表示：「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧，我們不多做其他回應了，謝謝。」