瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

記者潘慧中／綜合報導

頑童MJ116 2日釋出新歌〈無袂煞〉，其中團員瘦子唱道「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」，被指疑似開嗆ØZI過往與吳卓源、自己表哥之間的感情糾紛，引發網友熱烈討論。對此，ØZI 3日在社群網站寫下3個字，心情似乎並未受到影響。

▲ØZI曬女友裸背照放閃。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）



[廣告]請繼續往下閱讀...

面對瘦子所唱的歌詞，ØZI 2日先是在Instagram限時動態打卡印尼峇里島，再曬出美食佳餚照，直到隔天才PO出辣模女友Jane的裸背照，並寫下「Year 3 & counting」，繼續認真經營與現任女友的生活。

▲ØZI打卡峇里島。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）



雖然〈無袂煞〉歌詞裡寫的是「OZI」，並非「ØZI」，但仍讓人引發聯想，對於歌詞是否意有所指一事，本色音樂2日表示：「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧，我們不多做其他回應了，謝謝。」

▲瘦子唱的新歌歌詞最近引發網友討論。（圖／翻攝自Instagram／mjfceo）



事實上，ØZI 2024年5月才首度公開和Jane的恩愛合照，正式官宣戀情，當時讓不少粉絲為之激動。至於ØZI媽媽葉璦菱對未來媳婦的期望，她曾透露希望兒子的另一半能擁有活潑外向的個性，但最重要的是要健康和相愛，只要兒子和伴侶能夠健康快樂，相互照顧，這就是她最大的滿足。

▲ØZI 2024年5月正式認愛女友Jane。（圖／翻攝自Instagram／ozifp）

