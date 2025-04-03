韓國啦啦隊排名出爐！李多慧來台3年仍奪冠　「最強新人」擠掉李珠珢

記者孟育民／台北報導

啦啦隊近來成為趨勢，南韓啦啦隊女孩們更是趨之若鶩，繼李多慧來台掀起熱潮，李雅英、李珠珢都陸續宣布加入富邦球團，李珠珢首秀更吸引10819人進場觀賽，突破去年紀錄，足見魅力之高。日前南韓知名論壇「Dctrend」」，再度舉辦啦啦隊女王票選活動，最新一期的結果由李多慧奪冠，打敗眾多競爭者。

▲韓國論壇舉辦啦啦隊女王投票，如今排名出爐。（圖／翻攝自IG）

根據韓國論壇「Dctrend」啦啦隊女王的投票結果，三月冠軍由味全龍「小龍女」李多慧以11325票奪下，即便已經來台發展3年，熱度依舊不減；第二名則是南韓職棒「斗山熊隊」啦啦隊成員權熙媛，年僅21歲的她，因為長相神似女星張員瑛，一出道就獲得大量關注，還被封為「最強新人」，人氣不輸學姐們，獲得11210票；「NC恐龍隊」啦啦隊成員金佳垠則以3739票拿下第三名。

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▲李多慧。（圖／翻攝自IG）



▲權熙媛。（圖／翻攝自IG）

至於剛來台發展的李珠珢，則是以1371票奪下第4名，不過仍不減她的人氣，如今早已在台接下代言，一舉一動都受到關注。第五、六名依序為金娟婷的1013票、Dorin 的953票，競爭相當激烈。

▲李珠珢。（圖／資料照／記者李毓康攝）

