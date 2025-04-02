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金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢近來深陷與未成年金賽綸交往的疑雲之中，男方在31日記者會、2日公司聲明中，持續否認家屬方的指控，而律師也在2日受訪時，提及遺屬對於金秀賢的說法感到遺憾，再次強調家屬要的只是道歉，不過說法在被翻譯過後，似乎遭部分網友誤會，指控金賽綸家屬突然「改口」，而事實上主流韓媒的相關報導中，並未提到家屬「改口」。

▲金秀賢。（圖／達志影像）

▲金賽綸生前嘗試輕生多次，其中有20次送醫治療。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲金秀賢方持續強烈否認，金賽綸律師表示會繼續付諸行動。（圖／達志影像、翻攝自金賽綸Instagram）

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韓媒《韓國經濟》、《edaily》等的原文報導內容及翻譯（非AI）為：

유족 측은 "미성년자 시절부터 좋은 감정이 있었지만, 정상적인 만남은 성인 이후라고 기억한다 정도로 인정하는 이야기만 했어도 좋았을 텐데 왜 이렇게 부인하는지 모르겠다"고 전했다.

（遺屬方面表示：「即使只願意承認『從未成年時期就有好感，但記得正式交往是成年後』，這樣的說法也好，不懂為何要否認到這個地步。」）

그러면서 김수현의 기자회견을 본 유족 측은 “‘미성년자 시절부터 좋은 감정은 있었지만 정상적인 만남은 성인 이후로 기억한다’ 정도로만 인정하는 발언을 했어도 좋았을텐데 왜 모두 부인하는지 모르겠다”는 입장을 전하기도 했다.

（金賽綸遺屬在看完金秀賢記者會後表示：「就算他只願意承認『從未成年時期就有好感，但記得正式交往是在成年以後』這種程度也好，不懂為何要否認一切。」闡述了自身立場。）

▲韓媒相關報導。（圖／翻攝自韓網）

▲韓媒相關報導。（圖／翻攝自韓網）

此段發言為律師在2日受訪時，代替家屬所轉達，他再次強調家屬要的只是真誠的道歉，家屬的原意為，若金秀賢真的由於不能說出口的苦衷、作為演員等身分的無奈，而難以承認自未成年開始交往，那只要他願意真誠地道歉，即使只願意鬆口到「未成年時期有好感，等到成年才正式成為戀人」的程度，那家屬也願意接受，因為家屬從頭到尾強調的都是「真誠道歉」。

另一方面，在同一場訪問中，律師也提到，金賽綸生前要好的8名朋友在看完金秀賢的記者會後相當憤怒，直言：「他們都知道兩人在未成年時期交往的事實，著手正在準備發聲明，之後可能會對外公開。」

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