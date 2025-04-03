ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人

記者吳睿慈／台北報導

「小可愛」赤楚衛二3月31日為宣傳新片《366日》首度來台，他連續3天與粉絲見面，除了暢聊電影拍攝的心路歷程，也開心分享首次來台的各種所見所聞並許願各種美食。在回答粉絲問題的環節，他也俏皮承諾下次會練成全身肌肉，3年後再以肌肉男外貌來台見粉絲。

▲▼「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人。（圖／天馬行空提供）

▲赤楚衛二笑喊要練成肌肉男。（圖／天馬行空提供）

赤楚衛二難得來台見粉絲，誠意十足的他，驚喜從觀眾席現身，一路從影廳最後一排走下台階到台前，與全場觀眾揮手致意，在見到有粉絲手中海報掉落，還貼心地彎腰撿起交還，讓粉絲心花怒放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

片中，他坦言拍攝面臨最大的挑戰就是要穿上高中制服，他笑問現場粉絲，「我一直很擔心自己過了三十歲真的還可以穿制服嗎？」全場粉絲立刻堅定回答，「非常可以！」讓赤楚衛二安心表示這樣下次就可以再繼續穿下去了！他也分享了自己此次為了重新感受學生的心境，特地走訪了小時候就讀的國小、玩樂的公園，走在曾經放學回家的路上，回想當時的心情。

▲▼「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人。（圖／天馬行空提供）

▲赤楚衛二有求必應戳臉頰拍照。（圖／天馬行空提供）

在被問到萬一角色對調，遇到和女主角美海一樣的狀況，在即將嫁給守候自己多年的人之際，最愛的前男友卻回來了，這時會如何抉擇時，赤楚衛二毫不猶豫表示會選擇如期和守護自己的人結婚，展現成熟細膩的感情態度。

▲▼「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人。（圖／天馬行空提供）

▲▼赤楚衛二走入觀眾席相當親切。（圖／天馬行空提供）

▲▼赤楚衛二走入觀眾席相當親切。（圖／天馬行空提供）

3場活動上，除了主持人訪問，也邀請赤楚衛二現場抽選粉絲於入場前寫下的問題小卡，並且一一耐心回覆粉絲的問題、聆聽粉絲的告白內容，現場歡笑聲不斷。赤楚衛二也零偶包，不僅大方帶來可愛三連拍，還現場挑戰扮演「老師」角色，板起臉來管秩序要大家安靜，逗得粉絲樂開懷。被問到未來最想挑戰什麼樣的角色，他思考一下後表示想演肌肉男，甚至向粉絲誇下豪語，給他三年的時間，他要帶著滿身肌肉再來台灣跟大家見面。《366日》現正在台熱映中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

推薦閱讀

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

隋棠穿超貼「44歲真實體態太狂」！親揭4:1訓練心法：只翹臀不粗腿

隋棠穿超貼「44歲真實體態太狂」！親揭4:1訓練心法：只翹臀不粗腿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

赤楚衛二, 366日

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 69歲沈文程升格成「第一名模」！　征服時裝周...霸氣走秀帥成這樣
  2. 荳荳濕身解放比基尼　一轉身美背看光：希望四季都晴天
  3. 方馨「穿上制服」合體女兒嗨玩樂園！　曬合照網驚：真的是姊妹
  4. 「台版最強老爸」張孝全為女兒復仇　《器子》入圍義大利遠東影展
  5. GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間
  6. 侯佩岑鼻子、下巴被疑動刀　急上火線打臉謠言：首選先胸部
  7. 豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？
  8. 邰智源學霸兒24歲就被台積電挖角！親揭教育方式　突爆料：他沒交過女友
  9. 「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人
  10. 男神王鶴棣「煙火吻」田曦薇超甜　拍完鼻孔全變黑…敬業內幕曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366