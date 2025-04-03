「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人

記者吳睿慈／台北報導

「小可愛」赤楚衛二3月31日為宣傳新片《366日》首度來台，他連續3天與粉絲見面，除了暢聊電影拍攝的心路歷程，也開心分享首次來台的各種所見所聞並許願各種美食。在回答粉絲問題的環節，他也俏皮承諾下次會練成全身肌肉，3年後再以肌肉男外貌來台見粉絲。

▲赤楚衛二笑喊要練成肌肉男。（圖／天馬行空提供）



赤楚衛二難得來台見粉絲，誠意十足的他，驚喜從觀眾席現身，一路從影廳最後一排走下台階到台前，與全場觀眾揮手致意，在見到有粉絲手中海報掉落，還貼心地彎腰撿起交還，讓粉絲心花怒放。

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片中，他坦言拍攝面臨最大的挑戰就是要穿上高中制服，他笑問現場粉絲，「我一直很擔心自己過了三十歲真的還可以穿制服嗎？」全場粉絲立刻堅定回答，「非常可以！」讓赤楚衛二安心表示這樣下次就可以再繼續穿下去了！他也分享了自己此次為了重新感受學生的心境，特地走訪了小時候就讀的國小、玩樂的公園，走在曾經放學回家的路上，回想當時的心情。

▲赤楚衛二有求必應戳臉頰拍照。（圖／天馬行空提供）



在被問到萬一角色對調，遇到和女主角美海一樣的狀況，在即將嫁給守候自己多年的人之際，最愛的前男友卻回來了，這時會如何抉擇時，赤楚衛二毫不猶豫表示會選擇如期和守護自己的人結婚，展現成熟細膩的感情態度。

▲▼赤楚衛二走入觀眾席相當親切。（圖／天馬行空提供）



3場活動上，除了主持人訪問，也邀請赤楚衛二現場抽選粉絲於入場前寫下的問題小卡，並且一一耐心回覆粉絲的問題、聆聽粉絲的告白內容，現場歡笑聲不斷。赤楚衛二也零偶包，不僅大方帶來可愛三連拍，還現場挑戰扮演「老師」角色，板起臉來管秩序要大家安靜，逗得粉絲樂開懷。被問到未來最想挑戰什麼樣的角色，他思考一下後表示想演肌肉男，甚至向粉絲誇下豪語，給他三年的時間，他要帶著滿身肌肉再來台灣跟大家見面。《366日》現正在台熱映中。