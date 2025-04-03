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人氣直播主變最美調香師！　爆曖昧饒舌歌手...親曝兩人關係

記者蔡琛儀／台北報導

人氣直播主小玉兒跨界歌壇成為創作歌手，並推出全新單曲〈一個人〉，近日她還多了「最美調香師」身分，目前香氛品牌籌備中，後續還將開立專門聊香氛的Podcast，她把兩者結合呼應新歌主軸：「無論是一個人或兩個人，生活都應該充滿屬於自己的味道。」

▲▼小玉兒、賴慈泓〈一個人〉。（圖／桓然數位提供）

▲▼小玉兒從直播主、歌手，再跨界成為最美調香師。（圖／桓然數位提供）

▲▼小玉兒、賴慈泓〈一個人〉。（圖／桓然數位提供）

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新歌〈一個人〉選擇回歸內心深處，不再是以熱情、陽光這一面，而是以深沉的獨白為主軸，她直言：「這首歌記錄了一個人在深夜裡的獨白，思念與遺憾交錯，彷彿一場無聲的對話，錄音最大的挑戰是不能太用力，但又要有情緒，其實比大吼大叫更難！」

MV邀來饒舌歌手好友賴慈泓攜手演出，小玉兒否認兩人對戲時有粉紅泡泡：「這次不是愛情故事、也不是曖昧的氛圍，更像是 有些話說不清，但終究還是一個人的情緒狀態。」與好友對戲讓她是哭笑不得：「現場其實蠻崩壞的，因為我們太熟了，很多時候都忍不住想笑，尤其是對戲常常拍到一半就NG，就連激烈對罵的戲，結果他一點都不兇，超級溫柔像是在念詩一樣。」

▲▼小玉兒、賴慈泓〈一個人〉。（圖／桓然數位提供）

▲小玉兒邀請好友賴慈泓拍攝〈一個人〉MV。（圖／桓然數位提供）

好奇平時習慣「一個人」的生活嗎？小玉兒自評：「忍耐孤獨指數有90分，我應該適合被送去荒島求生，但前提要有 Wi-Fi，一個人去吃飯、旅行、逛超市都沒問題，甚至覺得比揪一群人還有效率。」下一秒她又說：「但一個人去開刀這件事，我還是想有個人幫我拍術後的醜照。」至於感情，她直言「婚姻對我來說，不是一個必須，但如果剛剛好遇到對的人，也不會排斥。一個人可以過得很好，兩個人能夠互相陪伴、一起成長，當然也很好。」認為戀愛應該是讓彼此更自在，而不是變成彼此的負擔，「如果每天要報備『今天喝了幾杯水』，可能還是先當自由靈魂好了。自己也可以把日子過得很精彩。」

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