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隋棠穿超貼「44歲真實體態太狂」！親揭4:1訓練心法：只翹臀不粗腿

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後育有3個小孩，儘管要兼顧事業和家庭，她依然維持運動習慣，近日還在社群網站分享真實的體態照，完全看不出來已經44歲。被問到「怎麼做到只翹臀不粗腿」的秘訣時，她也大方回應了！

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠分享「只翹臀不粗腿」的秘訣。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

照片中，可以看到隋棠簡單紮起頭髮，戴上灰色棒球帽。她穿著深灰色細肩帶運動背心、高腰黑色運動褲，手上還戴著健身專用手套，顯然又是重訓的日子。

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▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠的體態很勻稱。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

由於服貼剪裁、隋棠剛好轉身的關係，格外突顯出她練得十分結實的背肌與臀腿線條，完美詮釋「肌肉與曲線並存」的理想體態，展現長期鍛鍊的成果。

至於練到「只翹臀不粗腿」的秘訣，隋棠則在留言區透露，關鍵是臀腿訓練的比例，「大概是針對臀部的動作和針對腿部的動作以4:1來做，四項臀1項腿。」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠看不出來是3個小孩的媽媽。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

然而隋棠也強調，「臀腿的關係非常密切，這樣也是有極限的」，她的做法比較適合想維持中等肌肉量的人，「因為臀要再大也就要再增加更多腿的肌肉（訓練和飲食），訓練比例就需要調整。沒有絕對，以妳自己喜歡的樣子去感受和調整就好。」

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