邰智源學霸兒24歲就被台積電挖角！親揭教育方式　突爆料：他沒交過女友

記者孟育民／台北報導

由邰智源、邵大倫主持的公視台語台全新旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》，本周即將走訪嘉義布袋，造訪一對用心培養五位子女學音樂的菜脯工廠夫妻。主持人身穿「偽正裝」在工廠一邊泡澡、一邊聽五姊弟現場演奏，畫面溫馨又逗趣。節目尾聲，媽媽竟在鏡頭前公開為女兒徵友：「你們都有年紀了，希望你們去交男朋友！」讓邵大倫驚呼：「這麼優秀的五姊弟都還單身嗎？」邰智源也笑著爆料：「我兒子可以報名嗎？他從出生到現在都沒交過女朋友，有夠可憐的啦！」

▲邵大倫（右）與邰智源（中）採收菜頭、體驗開山貓。（圖／公視台語台提供）

這次節目拜訪的「元泉益食品工廠」，由第四代老闆邱博恆與太太黃美菊共同經營。而最讓人敬佩的，是他們同時用心栽培五位子女學音樂。黃美菊分享育兒哲學：「讓孩子學專業、有一技之長，生活就能獨立。」即便傳統觀念總會質疑音樂難以維生，邱老闆仍堅持砸錢栽培子女，霸氣一句：「錢再賺就有了。」支持太太的教養方式，也讓黃美菊曾感動落淚。

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▲▼邰智源拜訪邱先生一家，被深深感動。（圖／公視台語台提供）

邰智源的兒子邰靖2017年以學測成績74級分，年僅24歲就被台積電挖角，不過他始終讓孩子自由翱翔，從不干涉。對此，他有感而發說：「他們對孩子的教養方式和我很像，不阻礙孩子的發展，台灣有很多父母會用罵或否定的方式教育下一代，但他們夫妻很會稱讚孩子，懂得肯定與支持。」看著五姊弟的感情互動，他坦言深受感動，「有幾個家庭能這樣？這樣的情感真的很珍貴。」