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周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

【育兒總動員】周董育兒費心思！傳女兒澳洲讀貴族學校　1年學費上百萬

▲周杰倫傳出女兒已經在澳洲念書。（翻攝自周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

隋棠對3個小孩教育用心，刻意不念貴族學校，也常帶孩子接觸大自然。藝人雖工作忙碌，但對於孩子的教育都各有一套教育方針，畢竟小孩的成長過程只能經歷一次，而且是刻不容緩的事情。

吳尊對一雙兒女相當寵愛，但並不會給他們過於奢侈的物質生活，反而從小培養她們的多種才藝，除了經常帶他們出國看網球比賽，女兒也學習鋼琴、舞蹈，當然也掌握了多國語言。2年前他曾分享小孩在上海就讀國際學校，每天搭校車上學。

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【育兒總動員】周董育兒費心思！傳女兒澳洲讀貴族學校　1年學費上百萬

▲吳尊對兩個孩子教育十分用心。（翻攝自吳尊IG）

陳小春和應采兒育有2子，大兒子Jasper因在《爸爸去哪兒》裡的流利中、英文表現而受人喜愛，當時夫妻花了每年約38萬元學費讓他上國際學校。如今Jasper已上中學，念的是上海貴族學校，1年學費是126萬。

【育兒總動員】周董育兒費心思！傳女兒澳洲讀貴族學校　1年學費上百萬

▲陳小春曾帶兒子上實境節目，他對兒子教育很重視。（翻攝自陳小春IG ）

周杰倫曾為3名子女費盡心思尋找好的學校，之前曾現身北市士林的歐洲學校，疑為大女兒教育鋪路。但去年則被目擊出現在澳洲墨爾本的一所貴族學校，該校一年學費上百萬台幣，而傳出他9歲的大女兒也在該校就謮中。


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