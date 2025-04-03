ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／BOYNEXTDOOR學台灣國語問好！下次前進大巨蛋　宰鉉愛心連拍飯撒

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體BOYNEXTDOOR由SUNGHO（成淏）、RIWOO、JAEHYUN（宰鉉）、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK（雲鶴）所組成，他們是音樂才子ZICO親自打造，2023年成軍2年來累積大量人氣，3日首次在台灣舉辦專場演唱會，下午接受台灣媒體聯訪，他們許願下次前往大巨蛋，宰鉉則不斷對著媒體飯撒，6人輪流秀中文展現誠意。

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BOYNEXTDOOR演唱會門票秒殺，許願下次前進大巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

BOYNEXTDOOR首次見台灣媒體，隊長宰鉉率先釋出誠意：「老師們好，我是明宰鉉。」即將迎接2週年，成淏回答：「感覺才剛過1年而已，沒想到轉眼之間2年了，這之間經歷不少也成長不少，希望未來呈現更多元化的內容給大家。」預告5月新專輯請粉絲期待一下。

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雲鶴認為自己最有親和力。（圖／記者周宸亘攝）

團名有著「鄰家男孩」的寓意，雲鶴認為團內最有親和力的是自己，「其他哥哥多少有神秘感，我覺得我在團裡比較有親和力。」這次演唱會秒殺，TAESAN許願下次前進大巨蛋：「聽說票秒殺，很感謝大家從這麼遠的地方來看我們演出，很希望在這次演出為大家留下美好的回憶。」

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲LEEHAN認為自己在舞台上最帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲RIWOO學台灣國語「素的」。（圖／記者周宸亘攝）

被問及團內誰最帥？LEEHAN謙虛表示「我覺得我們成員每個人都很帥，尤其是在舞台上有默契、一氣呵成的時候，大家流著汗水閃閃發光的樣子很帥。」但下一秒他驕傲笑喊：「舞台上的時候我最帥！」RIWOO則是被選為美食家，「我很喜歡吃甜點，上次有吃到鳳梨酥，只要好吃的就會吃，可以多多推薦給我！」

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團BOYNEXTDOOR聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲宰鉉在聯訪間不斷飯撒。（圖／記者周宸亘攝）

TAESAN現場展現歌喉，清唱一段Karencici的 〈Hard to Say〉，6人還輪流講了一句中文，從LEEHAN率先讓記者檢驗中文：「ONEDOOR水啦！」TAESAN接著說「讚啦」，雲鶴可愛地笑喊「要確欸」，RIWOO幽默講台灣國語「素的」，SUNGHO講台語「乾蝦」，宰鉉秀出大量中文說：「ONEDOOR是我們的青春，揪甘心！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

推薦閱讀

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

丫頭中空慶生「下身透視穿超辣」！合體郭書瑤解放低胸 震撼1.5萬人

丫頭中空慶生「下身透視穿超辣」！合體郭書瑤解放低胸 震撼1.5萬人

Netflix影集男星「跑步機上猝逝」享年44歲　導演悲痛曝死訊

Netflix影集男星「跑步機上猝逝」享年44歲　導演悲痛曝死訊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

BOYNEXTDOOR

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 人氣直播主變最美調香師！　爆曖昧饒舌歌手...親曝兩人關係
  2. 直擊／BOYNEXTDOOR學台灣國語問好！下次前進大巨蛋　宰鉉愛心連拍飯撒
  3. 賈靜雯上班「被狠砸雞蛋」　最新陸劇《以美之名》開播台灣看得到
  4. 16蹲全台瘋跳還不夠！　Energy打造「333手勢舞」還藏超大彩蛋
  5. 陳文茜抗癌傳喜訊！才爆「失敗恐剩3個月」新病況曝：奇蹟總不經意出現
  6. 直擊／木村拓哉點名致謝「伸手幫助日本賑災」　暖心中文致意盼再訪台
  7. 混血女DJ爆「舊愛性癖」　脫褲嚇到半夜逃跑：像逛大菜園
  8. 金秀賢公司「沒強迫雪莉拍裸戲」！　親解釋替身真相…親哥再次回應
  9. 夏于喬破尺度「解開胸前鈕釦」露bra！被拍超辣事業線 震撼千人
  10. 39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366