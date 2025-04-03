直擊／BOYNEXTDOOR學台灣國語問好！下次前進大巨蛋　宰鉉愛心連拍飯撒

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體BOYNEXTDOOR由SUNGHO（成淏）、RIWOO、JAEHYUN（宰鉉）、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK（雲鶴）所組成，他們是音樂才子ZICO親自打造，2023年成軍2年來累積大量人氣，3日首次在台灣舉辦專場演唱會，下午接受台灣媒體聯訪，他們許願下次前往大巨蛋，宰鉉則不斷對著媒體飯撒，6人輪流秀中文展現誠意。

▲▼BOYNEXTDOOR演唱會門票秒殺，許願下次前進大巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）



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BOYNEXTDOOR首次見台灣媒體，隊長宰鉉率先釋出誠意：「老師們好，我是明宰鉉。」即將迎接2週年，成淏回答：「感覺才剛過1年而已，沒想到轉眼之間2年了，這之間經歷不少也成長不少，希望未來呈現更多元化的內容給大家。」預告5月新專輯請粉絲期待一下。

▲雲鶴認為自己最有親和力。（圖／記者周宸亘攝）



團名有著「鄰家男孩」的寓意，雲鶴認為團內最有親和力的是自己，「其他哥哥多少有神秘感，我覺得我在團裡比較有親和力。」這次演唱會秒殺，TAESAN許願下次前進大巨蛋：「聽說票秒殺，很感謝大家從這麼遠的地方來看我們演出，很希望在這次演出為大家留下美好的回憶。」

▲LEEHAN認為自己在舞台上最帥。（圖／記者周宸亘攝）



▲RIWOO學台灣國語「素的」。（圖／記者周宸亘攝）



被問及團內誰最帥？LEEHAN謙虛表示「我覺得我們成員每個人都很帥，尤其是在舞台上有默契、一氣呵成的時候，大家流著汗水閃閃發光的樣子很帥。」但下一秒他驕傲笑喊：「舞台上的時候我最帥！」RIWOO則是被選為美食家，「我很喜歡吃甜點，上次有吃到鳳梨酥，只要好吃的就會吃，可以多多推薦給我！」

▲宰鉉在聯訪間不斷飯撒。（圖／記者周宸亘攝）



TAESAN現場展現歌喉，清唱一段Karencici的 〈Hard to Say〉，6人還輪流講了一句中文，從LEEHAN率先讓記者檢驗中文：「ONEDOOR水啦！」TAESAN接著說「讚啦」，雲鶴可愛地笑喊「要確欸」，RIWOO幽默講台灣國語「素的」，SUNGHO講台語「乾蝦」，宰鉉秀出大量中文說：「ONEDOOR是我們的青春，揪甘心！」