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Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級 CROWD」Andy日前和家寧撕破臉，指控10年新血全沒了，事後張媽甚至對Andy提告。Andy上個月更新影片透露決定離開租了10年的小套房，不過今（3日）有消息指出Andy老師早在去年就搬離6千元小套房，目前住在位於信義區的上億豪宅，甚至被目擊多次進出該社區的健身房，還有人看見他下樓拿外送，與先前他所呈述月領5萬5薪水的狀況不相同。對此，Andy經紀人也做出回應。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy日前拍片宣布離開小套房。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy多次進出信義區豪宅，遭指早就搬離6千元小套房，對此Andy經紀人駁斥謠言：「感謝各界的關心與關注。我們在此澄清，該處為朋友的住所，並非 Andy老師的居所，並且Andy老師確實在今年3月27日才與房東退租小套房。若因此造成任何誤解或困擾，我們深感抱歉，謝謝。」

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▲▼網紅Andy赴警局應訊，抵達林口分局。（圖／記者黃國霖攝）

▲Andy方回應外界謠言。（圖／資料照／記者黃國霖攝）

事實上，Andy搬離居住10年的小套房，在影片中記錄了整理行李的過程，斷捨離了不少東西，不過選擇留下先前眾量級時期與家寧一起出的桌曆，感性表示「對我人生來說也是很重要的過程」，此外還有獵人卡包、人生第一次出國的機票。期間還挖出了眾量級10萬獎牌，可惜百萬獎牌不在他手上，無奈表示「過去的事情就過去吧」，由於他個人頻道也已衝破200萬訂閱，樂觀表示未來要向子孫炫耀自己是曾經拿過兩個百萬獎牌的YTR。
 

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andy, 眾量級, 家寧, 6000小套房

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