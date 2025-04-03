ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

米可白愛犬胃癌「盼無痛當天使」　黑血便就醫近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月，讓她感到相當不捨。今（3）日她再度發文曬出與愛犬合照感謝外界的祝福與祈禱，同時也在文中表示，「我只希望他之後沒有病痛的去當小天使。」

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白向所有關心錢錢的網友表達感謝，並透露愛犬前幾天原本出現黑血便的情況快把她嚇死，所幸在中西醫結合的治療下，包含中藥和針灸，錢錢的狀況有明顯的改善，昨天的排便情況已大為好轉。她坦言，儘管錢錢對灌食有所抗拒，但治療後仍會默默走到她身後，彷彿在默默地要求繼續進食，「我每次都跟他說，你要吃飯才有體力啊！寶貝加油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白分享愛犬近況。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白感謝大家透過社群與她分享的保健品、醫院、醫治方法以及寵物禮儀等建議。談到寵物禮儀的準備及花費，米可白表示費用自己還能負擔，所以她希望一切盡可能簡單，因為她不想錢錢離開時有任何痛苦，「我只希望他之後沒有病痛的去當小天使～開心的繼續玩樂，很謝謝大家的關心跟打氣。寶貝早安～今天我們很棒 又過了一天。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

感冒來犯，伏冒警探來支援，伏冒加強錠30分鐘內快速緩解感冒症狀

推薦閱讀

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

隋棠穿超貼「44歲真實體態太狂」！親揭4:1訓練心法：只翹臀不粗腿

隋棠穿超貼「44歲真實體態太狂」！親揭4:1訓練心法：只翹臀不粗腿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

米可白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 69歲沈文程升格成「第一名模」！　征服時裝周...霸氣走秀帥成這樣
  2. 荳荳濕身解放比基尼　一轉身美背看光：希望四季都晴天
  3. 方馨「穿上制服」合體女兒嗨玩樂園！　曬合照網驚：真的是姊妹
  4. 「台版最強老爸」張孝全為女兒復仇　《器子》入圍義大利遠東影展
  5. GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間
  6. 侯佩岑鼻子、下巴被疑動刀　急上火線打臉謠言：首選先胸部
  7. 豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？
  8. 邰智源學霸兒24歲就被台積電挖角！親揭教育方式　突爆料：他沒交過女友
  9. 「小可愛」長大了！赤楚衛二承諾：3年後練成肌肉男　寵台粉3天見千人
  10. 男神王鶴棣「煙火吻」田曦薇超甜　拍完鼻孔全變黑…敬業內幕曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366