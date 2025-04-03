米可白愛犬胃癌「盼無痛當天使」　黑血便就醫近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月，讓她感到相當不捨。今（3）日她再度發文曬出與愛犬合照感謝外界的祝福與祈禱，同時也在文中表示，「我只希望他之後沒有病痛的去當小天使。」

▲米可白分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白向所有關心錢錢的網友表達感謝，並透露愛犬前幾天原本出現黑血便的情況快把她嚇死，所幸在中西醫結合的治療下，包含中藥和針灸，錢錢的狀況有明顯的改善，昨天的排便情況已大為好轉。她坦言，儘管錢錢對灌食有所抗拒，但治療後仍會默默走到她身後，彷彿在默默地要求繼續進食，「我每次都跟他說，你要吃飯才有體力啊！寶貝加油。」

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▲米可白分享愛犬近況。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白感謝大家透過社群與她分享的保健品、醫院、醫治方法以及寵物禮儀等建議。談到寵物禮儀的準備及花費，米可白表示費用自己還能負擔，所以她希望一切盡可能簡單，因為她不想錢錢離開時有任何痛苦，「我只希望他之後沒有病痛的去當小天使～開心的繼續玩樂，很謝謝大家的關心跟打氣。寶貝早安～今天我們很棒 又過了一天。」