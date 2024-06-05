劉若英爆家醜！護姊「趁祖母失智轉移名下房產」　親友怒控：她是共謀

圖文／鏡週刊

日前有則報導「劉若英親姐姐遭姑丈跨海提告侵占祖母房產」，雖然檯面上沒起太大波瀾，本刊則是接獲劉若英姑丈徐東榮的女兒，也就是她的表妹反駁，稱事實並非表面上寫的那樣，而且更揭露因為此事，劉若英與長年居住在美國的姑姑徐家一家，原本表姐妹關係親密，但後來完全因為此事形同陌路，甚至互有深深怨懟。

回顧該則官司，寫道「旅居海外的（劉若英的）姑丈徐東榮跨海提告，他表示岳母鍾老太太（劉若英的祖母）在2011年已經是失智老人，無行為能力，2012年11月23日，劉若玉（劉若英的親姐姐）竟趁她失智，涉嫌偽造土地所有權的買賣契約書、建築改良物所有權買賣移轉契約書，利用虛偽買賣的方式，將岳母名下房產移轉登記在自己名下。」

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▲劉若英分享照顧祖母的心情，但被親友說曬出老人家的病容，對她的作法頗有微詞。（翻攝自劉若英微博）

▲劉若英（左）曾寫到，2歲父母離異後便與祖父母同住，把他們當成父母，老人家也如疼愛兒女般的照護自己。（翻攝自劉若英微博）

「對於遭到自己親人指控，劉若玉到案後否認犯行，她表示，2007年間，她和妹妹劉若英開始共同照顧祖母，直到2011年開始才請外籍看護照顧，而告發她的姑丈徐東榮則長年居住在國外，並未參與照顧祖母。」

▲過往劉若英（左二）赴美，常受徐姓姑丈（前排右）一家照顧，也被當成女兒看待，常聚餐聯絡感情，結果因為房產一夕變調。（讀者提供）

「沒有任何事證可以證明劉若玉以假買賣的方式，將劉若英祖母名下的房產移轉到自己名下，因此（台北地檢署）認為罪嫌不足，處分不起訴。」報導最後如此寫明結果，而且姑丈徐東榮已經不在世上，但看在徐家親友眼裡覺得事實根本不是這樣。

▲劉若英不時利用文字抒發情緒，有寫過職業婦女的辛酸篇章。（翻攝自劉若英臉書）

▲本刊最近曾拍到劉若英（左二）擔任導演，撮合秦漢與趙永馨合作。忙於工作之餘，一場家醜在檯面下暗潮洶湧。

不只「房產轉賣」可疑，表妹點出劉若玉早在進行祖母房產交易之時，一切都把原該知情的姑丈徐東榮給矇在鼓裡，讓姑丈後來才提告不法侵占，而且從頭到尾徐家認為「劉若英昧於事實全力保護其姐（劉若玉）的不法利益」並說：「劉若英幾乎與共謀無異！」

尤其明明期間劉若英、劉若玉還與姑丈一家密切來往，比如姑丈的兒子在美國加州結婚，劉若英還飛到美國道賀。此外，劉若英與夫婿在疫情前後，也有造訪美國洛杉磯渡假，當時與姑丈徐東榮全家均有歡聚。

尤其到了官司階段，劉若英似乎對於姑丈徐東榮很不諒解，甚至私訊回表妹說：「我唯一感到不明白的是：為什麼親戚之間，不能先問姐姐？請她說明？而要直接找律師！（請注意：妳父親從來沒有問過姐姐，而是直接告她。）不過，已經發生了，我也收到律師信了。我也不想再討論了。」由此可知，因為此事不僅是表姐妹間，劉家與徐家已經完全翻臉。



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