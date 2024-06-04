希澈被爆「帶後輩出入酒店玩樂」親發聲！　怒駁斥謠言：從沒有過

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金希澈近日突然被捲入爭議事件，網路上流傳出一張他疑似出入日本成人娛樂場所的照片，明顯拍到了他的正臉與一旁的女性，瞬間引發熱烈討論。目前經紀公司尚未出面回應，他本人則是透過了粉絲付費聊天平台，澄清整起事件。

▲金希澈近日傳出在日本與SM娛樂後輩一起出入成人娛樂場所。（圖／翻攝自金希澈Instagram）

根據韓媒報導，金希澈4日透過BUBBLE回應了近日傳出的謠言，有粉絲質問他去日本做了什麼，他親自回應該名粉絲表示「剛好我正在看，但擔心我會在Instagram上闖禍，所以正在跟公司討論中」，接著說道「怕大家擔心、失望，所以在這裡簡單說一下，我從來沒有跟我們公司的後輩們單獨在外面吃飯、喝酒、見面過，甚至連聯絡方式都沒有」，簡單扼要地澄清了這次傳聞。

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▲韓媒報導金希澈親自於Bubble發聲。（圖／翻攝自韓網）

此前，韓網論壇以及部分社群平台上，出現了金希澈疑似在日本與女性一起在成人娛樂場所的照片，掀起不小的討論聲浪，另一方面，還有人指出同屬SM娛樂的後輩們也跟他一起玩，相關傳聞隨著他發聲澄清漸漸平息，粉絲也因此安心。雖然Bubble上的內容規定不可外傳，但事關重大，各大韓媒接爭相報導。

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