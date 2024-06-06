大鶴「最強綠葉」當之無愧！配角的演藝生命最長久

文／妞新聞

「最強綠葉」當之無愧！回想大鶴的螢幕形象，長期擔任男主角的好兄弟、團體智多星角色，近年憑著紮實的演技及全身散發戲胞的靈魂，2019年摘下台北電影獎「最佳男配角」，2022年入圍迷你劇集電視電影男主角，人前開心果的形象，螢幕前留下幽默及搞笑標籤，角色一個比一個更搶眼，螢幕後的他自稱是個「極度敏感的INFP人格」，相信在看完這篇專訪以前，都不算真正認識他！

不要太害怕犯錯

畢業於台藝大戲劇學系的大鶴，自高中開始長年耕耘劇場表演，談及十年前的表演狀態，他苦喊「從劇場走到影劇圈屢次踢鐵板，前面接了電視劇慘遭導演大罵『不要再把劇場那套拿來現場』」，短短幾個字的提點卻烙印在他心中。大鶴透過回放自己的表演片段，花了好幾年的時間才慢慢拿捏劇場、影視圈、電影圈各有其表演方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配角的演藝生命好像比較久⋯⋯

「以前都會被問說會不會害怕被定型？但我覺得有定型總比沒定形還好⋯⋯」過去在校園愛情電影《我的少女時代》、《可不可以，你也剛好喜歡我》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，長期擔任男主角的好兄弟、團體的智多星角色，大鶴自豪地說道「我很Enjoy當配角，配角就像是籃球隊的助攻，和角色玩得空間更大，也不用扛票房和收視壓力」，一向給人幽默形象的他，收起了搞笑的講話模式，侃侃而談地分享演藝圈的楷模—吳孟達先生。

以《天若有情》拿下香港電影金像獎最佳男配角的「吳孟達」，與周星馳合作無厘頭的喜劇為人熟知，回顧近50年的演員生涯，雖然鮮少出演電影男主角，吳孟達卻將每個角色詮釋得相當到位，電影中的經典對白讓觀眾印象深刻，大鶴表示「吳孟達對於演員的堅持和熱忱，是我很嚮往的目標」。

極度敏感的INFP性格

「其實我很敏感⋯⋯很在意別人的眼光」與大鶴聊到演員經歷及戲劇角色時，他怡然地樂於以幽默和搞怪方式回應，但一聊到私下的「林鶴軒」卻瞬間變得彆扭，還轉頭詢問「這裡有酒嗎？開始覺得好赤裸」。

或許這就是演員最奧妙的地方，若是單單從螢光幕前認識大鶴，八九不離十推測他是個E型人格，一旦拆下「綜藝、搞笑」的標籤，私下的大鶴是個極度沒有自信心、容易變成優柔寡斷或是過於遷就的「INFP調停者」人格，他坦言「人前開心果的形象，內心其實很害怕自己的真實性格被看穿」，這也是與《完全省錢戀愛手冊》Michael趙的角色形成偌大的對比。

把荒謬指數推到最高點，那就不尷尬了！

「說實在⋯⋯一開始還挺抗拒接下這個角色」大鶴今年出演的《完全省錢戀愛手冊》飾演「辦公室女性殺手、花美男」Michael趙，他露出一股既懷疑又搞怪的眼神「導演確定沒有找錯人，真的要找我嗎？」隨後和導演討論後，才發現到這個角色是要找「非典型的帥哥」，加上輕喜劇是專長之一，才決心接下角色。

「只要把荒謬指數推到最高點，就不會這麼尷尬了」對於首次飾演花美男，大鶴說道「在拍攝前期抓不太到角色狀態，隨著與角色及對手演員培養默契後，才開始敢隨興發揮，像是和Elly（周智慧飾）告白做出『對你愛不完』的手勢，以及淋浴濕身的戲碼」，私下還與同檔演員「林子閎」請教很多男團偶像耍帥的撇步。

越長大⋯⋯越膽小⋯⋯

一轉眼從事演員超過13年，回首剛入行時那股「初生之犢不畏虎」的勇氣，天不怕地不怕，不害怕犯錯不害怕被罵⋯⋯大鶴侃侃而談地說「剛進演藝圈沒有想太多，不覺得自己做演員會做太久，隨著年紀的增長，現在的膽子越變越少，也不知道到底在怕什麼⋯⋯」，2019年以《切小金家的旅館》摘下台北電影獎最佳男配角後，大鶴將「演員」視為一生的志業，沒料到拿獎後，承擔更多的得失心、害怕犯錯的可能，進而影響對於表演上的拿捏。

隨著演藝經歷的累積，家裡頭的長輩年紀也越來越大，為了不想讓父母親擔心，大鶴無論在演藝圈狀態是好是壞，總會把自己ㄍㄧㄥ到最完美，現在他也常常告訴自己「現在煩惱可能都不是很大的煩惱，10年後回來看，你會發現這些都是皮肉傷，這些經歷都能造就你成為現在模樣的養分」。

演員要懂得生活、懂得心理學那更好！

當演員在跟角色培養狀態時，大多會用自己的人生經驗，試圖更貼近角色，妞編輯向大鶴詢問成為「好演員」的關鍵時，他沉默了幾秒後說道「大哉問欸！演員應該要很懂得生活」，他分享過去在拍攝《詭扯》電影時，發現學長「劉冠廷」毅然決然將所有社群媒體關閉，只留下工作用的帳號，把所有注意力集中在真實生活，閱讀書籍和手沖咖啡，從生活中獲得的養分才能讓表演更有厚度，最後他也分享近期想研究「心理學」，期望用心理學的角度去拆解不同的角色狀態。

我這輩子應該會演到死吧！

過去曾以《若是一個人》入圍金鐘戲劇男配角、《池塘怪談》入圍金鐘迷你劇集男主角，雖然兩次入圍金鐘獎的經驗未能成功拿獎，大鶴說道「典禮當下只會失落個1、2分鐘，下一秒會告訴自己『如果我會演到60、70歲的話，這應該不會是我最後一次入圍』」，透過這段自我喊話，才不會讓自己陷入得失心的情緒。

對大鶴來說，能透過「演員」的渠道去發洩情緒是再好不過的事，他分享著，過去在拍攝喝醉大哭戲碼前，導演稱讚他演得很入戲，殊不知當下是一邊大哭一邊在回想剛結束的戀情，平常的他不太會展露情緒，透過演戲去偷渡自己情緒發揮在角色上，那就是當「演員」最幸福所在。

訪問來到尾聲，大鶴也替本次專訪下了最好的註解，「演員最重要的是不怕犯錯，配角的好處可以玩得更多、玩得更開，表演既是我的工作也是我的樂趣，能一邊演戲一邊找到樂趣，才能走得更長久」，妞編輯想，或許我們會忘了一部電視劇、電影的故事情節，但卻很難忘記大鶴在每個配角上給予的表演能量。

Photographer／韓爵蔚 David Han

Editor／吳庭葦 Wei Wu

Sponcer／VERSACE、BALMAIN

【延伸閱讀】

《完美省錢戀愛手冊》10大省錢金句！郭書瑤：瞧不起一塊錢的東西，終將為一塊錢哭泣

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！