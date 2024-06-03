台灣也看得到！《灌籃高手》電影版登上Disney+　影迷尖叫：刷起來

記者吳睿慈／台北報導

日本熱血動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》於2023年在台上映後，累積4.5億票房，一舉成為台灣影史上票房第二高的日本電影。眾多影迷盼望二刷、三刷回味電影，連日以來敲碗電影於串流平台上線，3日終於傳來好消息，該片預計於6月10日於Disney+獨家上線，引起一陣歡呼與熱烈討論聲浪。

▲台灣也看得到，《灌籃高手》電影版登上Disney+。（圖／Disney+提供）



《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》於2022年在日本上映後，全國票房突破158億日圓（約33億新台幣），並斬獲多項大獎肯定，包括日本電影學院獎2023年最佳動畫片、第42屆藤本獎最終大獎、以及東京國際動畫節的最佳原創故事、最佳導演、以及年度動畫等殊榮。

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該片是動畫迷心中不敗的經典作品，電影上映時，更有多位影迷二刷、三刷支持電影，如今片商終於傳來好消息，《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》預計於6月10日於Disney+獨家上線，提醒影迷們手刀設鬧鐘！

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》作為日本動畫電影有史以來票房最高的作品之一，故事講述高中生宮城良田帶領湘北籃球隊搶奪全國高中聯賽冠軍的故事。宮城良田與隊友櫻木花道、流川楓、赤木剛憲和三井壽通力合作，一起帶領湘北走向偉大巔峰，只是他們即將面對戰勝實力強大、連年衛冕冠軍山王工業高中，激烈對戰過程看得影迷熱血沸騰。