百億富豪前澤友作「太空繞月之旅」宣布取消！　等6年切心喊卡

記者陳芊秀／綜合報導

48歲日本百億富豪前澤友作是知名購物網站ZOZO創辦人，曾與女星剛力彩芽、紗榮子交往，還曾在日本宴請周杰倫、昆凌夫婦，時常有炫富舉動成為話題人物。他原本發下豪語，要搭乘太空船完成繞月一周的願望，不過昨日（1）發文宣布計畫中止。

▲百億富豪前澤友作宣布太空繞月之旅計畫中止。（圖／翻攝自X）

前澤友作2018年發表了「dearmoon」繞月計畫，與美國太空探索科技公司「SpaceX」簽約打造太空船「Starship」，目標是以民間人士身分繞月一周旅行，並透過全球徵選，成立8人旅行團，其中一人包括南韓天團BIGBANG成員T.O.P。原本太空船預計2023年底建造完成，但是直到2024年6月了，仍未能如期實現，「這樣繼續下去我自己的人生計畫不能執行，再讓旅行團繼續等也感到很抱歉，經過重重煩惱下決定選在此刻取消，對於熱心期待的大眾實在非 常抱歉」。

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▲前澤友作全球招募8人旅行團一同飛往太空繞月。（圖／翻攝自X）

▲前澤友作宣布計畫中止，發文道歉。（圖／翻攝自X）

為了實現太空旅行願望，前澤友作多年來投入許多心力，包括鍛鍊身體，2021年他曾以日本首位民間人士之姿，登上國際太空站（ISS）並待了12天，當時用手機拍下地球照，轟動一時。而太空船「Starship」遲遲未能完成，直到4月的測試飛行也失敗，令他不得不下決定叫停。

▲前澤友作2021年曾上太空站12天，拍下地球照轟動一時。（圖／翻攝自X）