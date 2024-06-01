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許允樂父親過世17年！　224字訴思念：想飛到天國看看你

記者王靖淳／綜合報導

女星許允樂平時會在社群分享日常，同時也不吝嗇與網友互動，昨（5月31日）她寫下長文，表達自己對已逝父親的思念，同時也表示，「如果可以，想飛到天國看看你，一眼也好。」貼文一出，湧入不少人紛紛留言安慰她。

▲許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂發文思念爸爸。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂透露，爸爸是在17年前去世的，面對即將迎來過世的第18年，她坦言還是感到有些孤獨，「居然那麼久沒有父親了。」許允樂表示，每年的這一天，只想默默度過，什麼事都不想安排，一直到現在才能夠安排些行程，因為她認為，對爸爸的思念不曾消失過，心中重要的位置，也依然擺著爸爸的聲音、教誨、笑容及溫度。

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▲許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂表示，以前遇到挫折焦慮鬧脾氣時，爸爸總會用手摸摸她的頭，接著會說：「不要假裝生氣，知道妳難過，想哭就哭出來。全宇宙最支持妳的人不就在這嘛？」為此，許允樂坦言，偶爾會將這些僅存的記憶拿出來回憶，因為她知道爸爸哪裡也沒去，依然存在她心裡。貼文一出，引來不少網友留言「給妳滿滿擁抱」、「一切都會好好的」安慰她。

【許允樂全文】

今天是爸爸逝世滿17年，第18年的開始
每年的這一天，還是感覺些許孤獨
：居然那麼久沒有父親了

以前的這一天，什麼事都不想安排，就想默默的渡過
現在，能夠安排一些行程，生活在進行著，想念也是

老爸的聲音 教誨 笑容 溫度
依然原封不動的擺在心中最重要的位置
也因為知道很多事情不可逆
所以僅存的記憶老是拿出來回憶

每當我碰到挫折焦慮鬧脾氣
你總會把手放在我頭頂上摸摸
說：不要假裝生氣，知道妳難過，想哭就哭出來
全宇宙最支持妳的人不就在這嘛？
知道其實你哪也沒去，就在我心裡

如果可以
想飛到天國看看你
一眼也好。

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