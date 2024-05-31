口碑神劇《大熊餐廳》第三季回來了！全新預告公開　一次10集全上

記者蕭采薇／綜合報導

零負評口碑神劇《大熊餐廳》自播出以來廣受好評、並榮獲艾美獎「最佳喜劇」等多項大獎肯定，隨著全新第三季將於7月17日登陸台灣，Disney+也於公開全新預告片，與觀眾一起敲碗倒數全新一季上線，更宣布《大熊餐廳》全10集將一次全劇上線。

▲《大熊餐廳》第三季。（圖／Disney+提供）

《大熊餐廳》第三季講述了天才廚師卡米（傑瑞米艾倫懷特飾）、才華洋溢的年輕廚師辛妮（阿尤艾德維利飾）、和性格火爆的表哥里奇（艾邦摩斯貝克許飾）如何竭盡全力將他們的「芝加哥原汁牛肉」餐館轉型成為高檔星級餐廳，同時絞盡腦汁想辦法讓餐廳順利營運。

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猶如戰場的餐飲業每天都有餐廳崛起、亦有無數餐廳戰死沙場，卡米也因此比以往更加拼命，同時要求他的團隊以「完美」做為唯一準則，而他的團隊也正奮力追趕著他的腳步。

他們對烹飪卓越的無盡追求，將推動團隊達到前所未有的能力巔峰，卻也同時考驗著團隊間的「革命情感」究竟是否能支撐他們面對一切壓力與困境。隨著團隊不斷壯大，每位成員都在努力提升自己的水平。在瞬息萬變的餐飲業中，挑戰與機遇並存，餐廳裡每一分一秒都至關重要，《大熊餐廳》全新一季也將見證他們是否具備足夠的實力克服眼前的挑戰。

《大熊餐廳》連續兩年被美國電影學會評為年度最佳電視節目之一，並獲得艾美獎、金球獎、美國演員工會獎、皮博迪獎、廣播影評人協會獎、美國編劇工會獎、美國導演工會獎、美國製片工會獎、有色人種進步協會形象獎、獨立精神獎、美國音效剪輯工會獎、美國音響效果工會獎、艾迪獎、電視評論家協會獎等影評肯定。