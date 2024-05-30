布丁姐姐點錯口味換餐　見「店員1動作」超後悔：我錯了…

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人陳櫻文（布丁姐姐）與丈夫「小夫」婚後育有三個兒子，她30日透露自己帶著孩子去速食店吃雞塊，但因為沒注意，不小心將原味點成辣味。陳櫻文雖然在向櫃檯反應後，換到了原味雞塊，但店家為食安問題所採取的措施，也讓她不禁自我反省。

▲陳櫻文育有三子。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文 布丁姐姐）

陳櫻文表示，她在發現點錯口味後，立刻跑到櫃檯詢問是否可以更換，「店家真的非常好，馬上換給我原味的雞塊，但是…我看到他把辣味的雞塊丟到垃圾桶裡。」她問店員為什麼要丟掉雞塊，對方表示「出貨的貨不能再收回來」，陳櫻文又強調自己沒動過雞塊，但店員依舊表示沒辦法。

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由於覺得浪費，陳櫻文試圖讓店員將雞塊拿回來，表示自己願意買下來給家人吃，「他說如果我現在再點一份雞塊的話，他們也是會重新幫我做一份賣給我……我錯了…」

▲陳櫻文順利換到餐，卻也對於浪費食物感到後悔。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文 布丁姐姐）

陳櫻文說，經過這次經歷，她學到了寶貴的教訓，「下次點錯了，就直接買正確的就好！也盡可能避免點錯。」她也能體諒店家對於食安的高度重視，認為對方採取的措施確實是必要的。