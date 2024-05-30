HIGHLIGHT高雄站確定加場！　6月2日開搶

記者張筱涵／綜合報導

韓團HIGHLIGHT將在7月6日於高雄舉行《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》專場演唱會，一開賣就引起熱烈迴響，4000張門票在短短1分鐘內被搶購一空，展現超強魅力。主辦單位「希林國際」為了回應粉絲的熱情，經過與韓方的協調，終於確定在7月7日下午加開一場演出。

▲HIGHLIGHT將在高雄舉行演唱會，在7月6日場被秒殺後確定加場。（圖／希林國際提供）

7月7日加場演唱會的門票，將於6月2日上午11點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。主辦單位也特別推出了一項福利，凡是在6月7日前購票的粉絲，都可以在演唱會現場兌換紀念票卡，不只如此，還有限量的VIP套票供粉絲選購，套票內含有門票一張、特區優先入場資格、會後歡送福利，以及獨家小卡一組（共四張）。

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▲HIGHLIGHT高雄演唱會票價座位圖。（圖／希林國際提供）



▲HIGHLIGHT高雄演唱會各票價福利。（圖／希林國際提供）



HIGHLIGHT 正如火如荼地進行海外演唱會練習之外，近期也受邀各大音樂節和韓國的大學慶典中與粉絲見面，無論到哪每一首熱門歌曲皆掀起熱烈應援，韓國網友紛紛在演出後評論「他們現場實在太瘋狂了」，證明了出道 15 年的超猛實力。

而這次 HIGHLIGHT帶著BEAST回來感觸很深，成員李起光還在上週播出的節目中感性的表示：「我們一起笑著活動，累的時候也會團結在一起」，彼此堅定攜手度過 15 年刻苦銘心的時刻，此時變成了幸福的回憶，HIGHLIGHT接下來會繼續與大家享受舞台表演，帶著野獸般的氣勢登陸臺灣，要把最炙熱的心獻給LIGHT！

《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》

⟡ 活動時間｜

2024 年 7 月 6 日（六）5PM

2024 年 7 月 7 日（日）4PM

⟡ 活動地點｜高雄流行音樂中心 海音館

⟡ 售票系統｜ibon 售票網站、7-11 ibon 機台

⟡ 購票網站｜https://ibontw.com/CHILLINHIGHLIGHT

⟡ 開賣時間｜6 月 2 日（日）11AM

⟡ 票價｜NT$5,980 / NT$4,980/ NT$3,980 / NT$2,980

※ 限量 VIP 特區及看台區套票 NT$6,880（含門票乙張、特區優先入場資格、會後歡送福利、獨家小卡乙組（共四張））

※ 因卡片製作時程安排，週日場次限 6 月 7 日前購票且未退票者得兌換紀念票卡。

※ VIP 特區套票 NT$6,880 起始序號為各特區 1 號，特區 NT$5,980 起始序號為各特區 171 號，VIP 特區套票與一般特區票種間無實體間隔，請依序號整隊入場。

※「2A」及「2E」區因位置較斜，可能發生因舞台設計需求導致主舞台及兩側螢幕部分視線遮蔽之情況，請務必考慮清楚後再購買該區域門票。

⟡ 粉絲福利加購時間｜

週六場次：6 月 23 日（日）11AM

週日場次：6 月 23 日（日）3PM

⟡ 主辦單位｜希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃