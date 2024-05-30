ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

HIGHLIGHT高雄站確定加場！　6月2日開搶

記者張筱涵／綜合報導

韓團HIGHLIGHT將在7月6日於高雄舉行《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》專場演唱會，一開賣就引起熱烈迴響，4000張門票在短短1分鐘內被搶購一空，展現超強魅力。主辦單位「希林國際」為了回應粉絲的熱情，經過與韓方的協調，終於確定在7月7日下午加開一場演出。

▲▼HIGHLIGHT。（圖／希林提供）

▲HIGHLIGHT將在高雄舉行演唱會，在7月6日場被秒殺後確定加場。（圖／希林國際提供）

7月7日加場演唱會的門票，將於6月2日上午11點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。主辦單位也特別推出了一項福利，凡是在6月7日前購票的粉絲，都可以在演唱會現場兌換紀念票卡，不只如此，還有限量的VIP套票供粉絲選購，套票內含有門票一張、特區優先入場資格、會後歡送福利，以及獨家小卡一組（共四張）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼HIGHLIGHT。（圖／希林提供）

▲HIGHLIGHT高雄演唱會票價座位圖。（圖／希林國際提供）

▲▼HIGHLIGHT。（圖／希林提供）

▲HIGHLIGHT高雄演唱會各票價福利。（圖／希林國際提供）

HIGHLIGHT 正如火如荼地進行海外演唱會練習之外，近期也受邀各大音樂節和韓國的大學慶典中與粉絲見面，無論到哪每一首熱門歌曲皆掀起熱烈應援，韓國網友紛紛在演出後評論「他們現場實在太瘋狂了」，證明了出道 15 年的超猛實力。

而這次 HIGHLIGHT帶著BEAST回來感觸很深，成員李起光還在上週播出的節目中感性的表示：「我們一起笑著活動，累的時候也會團結在一起」，彼此堅定攜手度過 15 年刻苦銘心的時刻，此時變成了幸福的回憶，HIGHLIGHT接下來會繼續與大家享受舞台表演，帶著野獸般的氣勢登陸臺灣，要把最炙熱的心獻給LIGHT！

《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG》

⟡ 活動時間｜

2024 年 7 月 6 日（六）5PM

2024 年 7 月 7 日（日）4PM

⟡ 活動地點｜高雄流行音樂中心 海音館

⟡ 售票系統｜ibon 售票網站、7-11 ibon 機台

⟡ 購票網站｜https://ibontw.com/CHILLINHIGHLIGHT

⟡ 開賣時間｜6 月 2 日（日）11AM

⟡ 票價｜NT$5,980 / NT$4,980/ NT$3,980 / NT$2,980

※ 限量 VIP 特區及看台區套票 NT$6,880（含門票乙張、特區優先入場資格、會後歡送福利、獨家小卡乙組（共四張））

※ 因卡片製作時程安排，週日場次限 6 月 7 日前購票且未退票者得兌換紀念票卡。

※ VIP 特區套票 NT$6,880 起始序號為各特區 1 號，特區 NT$5,980 起始序號為各特區 171 號，VIP 特區套票與一般特區票種間無實體間隔，請依序號整隊入場。

※「2A」及「2E」區因位置較斜，可能發生因舞台設計需求導致主舞台及兩側螢幕部分視線遮蔽之情況，請務必考慮清楚後再購買該區域門票。

⟡ 粉絲福利加購時間｜

週六場次：6 月 23 日（日）11AM

週日場次：6 月 23 日（日）3PM

⟡ 主辦單位｜希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

推薦閱讀

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸獲緩刑首度發聲了

涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸獲緩刑首度發聲了

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

HIGHLIGHT

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 63歲文章曝凍齡秘訣　「1運動不傷膝蓋」超推薦
  2. 佘詩曼生日曬「緊抱媽媽」合照！吐母生病1年半　許願：身體健康
  3. 演《終極一班》安琪走紅！李姝姸爆曾遭同劇男演員嘲諷　黑暗鬥爭全說了
  4. ZICO驚喜宣布「以高雄為起點開巡迴」！預告〈SPOT!〉舞台：心情澎湃
  5. 陶晶瑩夫妻赴美參加愛女畢業典禮！　親揭不捨心聲：百感交集
  6. 藝術家雷驤過世　文化部長李遠悼：深深影響我對生命的看法
  7. 金晨回應《慶餘年2》爭議！　被罵「搶小咖角色」：是我的就是我的
  8. 白冰冰睽違18年現身八點檔　搬出「20年前禮服」登場
  9. 怪物星人現身台北街頭　「上千人擠爆西門町」畫面曝光
  10. 阿本出櫃挨酸變娘！　102字霸氣反擊：我開心就好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366