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年輕人常遲到「被糾正竟回」：我盡量！　曹西平無奈：隔天還是一樣

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人曹西平今（30日）在社群媒體上發文，以「四年級生」自稱，透露自己對於現代社會的困惑與不解。他在文章中表示，對於想法差距都是一笑置之，但卻在看不下去年輕人遲到時給予糾正，卻被回「我盡量」，這讓他很是無奈。

▲▼曹西平。（圖／翻攝自FACEBOOK／曹西平）

▲曹西平。（圖／翻攝自FACEBOOK／曹西平）

曹西平今天寫下長文感嘆，隨著年紀增長面對很多事情也都不會特別講，畢竟四年級生和八、九年級生的想法就是差很大，糾結下去只是造成自身困擾。

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不過，曹西平對於年輕人被糾正「可不可以改掉遲到的毛病」時回應「我盡量」，真的萬分不能理解，尤其對方說完以後隔天繼續遲到。回想過往當員工時，上班一定都是提早到，完全不敢遲到：「上班壓力很多，一點都不敢鬆懈，很怕人家等，我會不好意思。」

曹西平無法理解現在的工作觀念，還會被說「都是這樣子上班」，以反諷語氣表示：「我真的是長知識了，那是我太準時了我要改進，不應該太早到，造成大家的壓力真的對不起，我會改進的，不要這麼早到，謝謝妳們的指教，我會虛心接受的。」

【曹西平臉書全文】

我是四年級生
或許我老了
或許有很多事情我不太理解
以前會說現在老了
你怎麼都不愛說了，，，？
因爲累了真的懶得說了
也不想說了
說了又可以改變什麼？
四年級生跟八九年級生想法當然差很大
看看笑笑就好
不然真的會生病因為自己在糾結自己
一件事情你就受不了看不下去
妳可不可以改掉妳遲到的毛病
可以嗎，，，？
恩，，，，，我盡量
我不太懂什麼叫做盡量？
意思說還是會繼續遲到
遲到次數會比較少ㄧ點的意思嗎？
我老了我看不懂我也聽不懂這意思
今天說完了明天依然繼續遲到
（我沒有遲到很久只有幾分鐘而已）
意思說早到了我還要給妳拍拍手
嘉獎的意思
因為妳準時到了
四年級生我以前上班我都是提早到
ㄧ 點都不敢遲到
（上班壓力很多ㄧ點都不敢鬆懈）
很怕人家等
（我會不好意思）
我寧願等人家不要讓人家等我
只要你ㄧ說大家就會說現在的上班大都是這樣子

什麼都是這樣子上班？
我真的是長知識了
那是我太準時了我要改進
不應該太早到
造成大家的壓力真的對不起
我會改進的
不要這麼早到
謝謝妳們的指教
我會虛心接受的
#四年級生無法融入現在的社會想法

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