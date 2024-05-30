蔡阿嘎圓夢「合體AV女優紗倉真菜」　9年前同框海報…今貼身女神

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）昨日（29）高喊圓夢了！他曬出與AV女優紗倉真菜的貼身合照，透露兩人合作拍片，興奮PO文：「嗚嗚嗚……太幸福了！人生充滿希望！」

▲蔡阿嘎圓夢合體AV女優紗倉真菜。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎表示，從紗倉真菜出道至今每一個作品都沒有錯過，「2015年還只能在日本拍廣告看版，沒想到9年後可以跟本人合作拍片，嗚嗚嗚……太幸福了！人生充滿希望！謝謝紗倉10幾年來這麼努力！」他曬出一連串合照，包括被紗倉真菜深情目光注視，頭靠肩貼身依偎，包括一張2015年他站在紗倉真菜街頭海報前的合影，9年後圓夢同框真人，同時也曬出與老婆二伯的3人大合照。

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▲蔡阿嘎9年前與紗倉真菜DVD海報同框。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎與紗倉真菜貼身拍合照。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）



▲蔡阿嘎與紗倉真菜、老婆二伯拍3人合照。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）



照片中的蔡阿嘎洋溢著笑容，網友留言「隔著螢幕都覺得嘎哥好開心」、「真的發自內心，沒有看過的笑容耶」、「所以嘎哥是真人上陣, 一刀未剪」、「嘎哥也太爽」。粉絲羨慕聲不斷，有人笑回「更該感謝的是能娶到心胸這麼寬大的好老婆吧」，更有人形容「阿嘎幸福的一天」。