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限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸自2016年起有了「限韓令」，禁止南韓藝人一切在中國的演藝活動，連綜藝節目、開演唱會等等都接連遭到取消，數部中韓合作的戲劇更是就此雪藏。然而自去年開始，官方似乎慢慢在試水溫，限韓令逐漸解封，不少KPOP團到中國參與商演以及舉辦簽售會，近日更是有消息指出，獨立樂團Say Sue Me將在北京舉辦演唱會，時隔近9年終於又有南韓藝人在當地開專場。

▲Say Sue Me將在北京開專場。（圖／翻攝自Say Sue Me Instagram、微博）

▲Say Sue Me將在北京開專場。（圖／翻攝自Say Sue Me Instagram）

29日，微博熱搜上突然衝出了「韓國歌手時隔9年將在華開唱」關鍵字，中國大陸網友一片熱議，原因是北京文旅局近日批准了南韓樂團Say Sue Me預計於7月在北京的專場演出，在網友曬出來的公文可見到內容寫著「經審查，符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》的規定，本機關決定准予行政許可。」將成為多年來首組突破禁令在中國舉辦演唱會的團體。

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▲Say Sue Me將在北京開專場。（圖／翻攝自Say Sue Me Instagram、微博）

▲相關熱搜引發熱議。（圖／翻攝自微博）

不過，除了歌迷以外，大部分的網友仍認為限韓令不能廢除，紛紛留言表示「限韓令 給我封死！」、「大家去舉報！！！不要讓偷國的棒子來」、「禁韓繼續，如果要看，我們可以出去」、「怎麼投訴，都不認識來撈錢」、「堅持限韓令不動搖」、「本來棒粉已經夠瘋狂了，又來」，不願開放韓籍藝人到當地演出的人依舊占多數。

▲Say Sue Me將在北京開專場。（圖／翻攝自Say Sue Me Instagram、微博）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

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