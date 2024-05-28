阿Ken當面脫口喊出「ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠ」　Lulu驚呼：慎選主持人！

記者蕭采薇／台北報導

皮克斯時隔9年推出賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》，並請到Lulu（黃路梓茵）為全新情緒角色「阿焦」配音。活動上主持人阿Ken不小心把角色說成「焦焦」音同「佼佼」，讓Lulu猛虧：「所以要慎選主持人！」讓阿Ken搞笑反擊：「要慎選配音的人吧！妳事情那麼多！」

▲Lulu為《腦筋急轉彎2》全新情緒角色「阿焦」配音。（圖／記者周宸亘攝）

Lulu的師傅黃子佼曾為《怪獸電力公司》的「大眼仔」配音，被問有沒有向對方諮詢，她僅笑說身邊有許多朋友都為動畫配音過，像是阿Ken為《冰雪奇緣》的「雪寶」配音、吳宗憲也曾為《花木蘭》的「木須龍」配音，阿Ken也立刻出面救場：「要問我嗎？」Lulu當場笑回「沒有人要問你啦！」

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▲Lulu為《腦筋急轉彎2》全新情緒「阿焦」配音，穿上角色代表的橘色。（圖／記者周宸亘攝）

Lulu透露自己是《腦筋急轉彎》的鐵粉，因此這次收到邀約，心情可說是「宇宙無敵興奮」，就像阿焦看到樂樂時說的：「我的天吶！我是你們的大粉絲！現在竟然能跟你們面對面。」她也透露，自己的少女時期，最常站上控制台的角色就是「阿焦」。

▲Lulu本來就是《腦筋急轉彎》鐵粉，接下配音直呼「美夢成真」。（圖／記者周宸亘攝）

近期再度接下金曲獎主持人，Lulu坦言仍然會焦慮，她透露，當主持人就是每天都在焦慮，包括接紅毯主持人、頒獎典禮，主持記者會也會擔心大家沒反應，「阿焦會想過所有最壞的可能性，跟我自己很像，我在面對工作的時候，會把最可怕的事情先想過一遍，有時候往不好的地方想就會很困擾，然後把自己綁住了」《腦筋急轉彎2》6月13日中英文版同步在台上映。