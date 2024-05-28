《灌籃高手》宣布登日本Netflix！「台灣要再等等」官方回應曝光

記者劉宛欣／綜合報導

《灌籃高手》是許多人心目中的經典動漫，去年電影版《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台上映，累積4.5億票房，一舉成為台灣影史上票房第二高的日本電影，不少粉絲力挺，進戲院N刷，近來電影陸續上到了各地區的串流，先是南韓Disney+宣布上架，28日日本的Netflix也宣布將在6月10日上架，台灣方面目前則尚未有消息。

▲《灌籃高手》創下驚人票房。（圖／台北双喜電影提供）

《灌籃高手》陸續在日韓宣布於串流平台上架，稍早《ETtoday星光雲》也向台灣Netflix窗口詢問，Netflix方對此回應表示「台灣還沒有收到通知」。事實上，Netflix此前已經公開了6月的上架片單，名單中未見《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，目前至少6月在串流上還看不到該片，沒進戲院看以及想要重溫的粉絲，可能得再等等。

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▲《灌籃高手》陸續在日韓串流上架。（圖／台北双喜電影提供）

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映後，打破上映前外界負面批評聲浪，獲得忠實鐵粉與新粉絲青睞，總票房突破158.7億日幣（約新台幣33億元），同時是台灣2023年度票房冠軍片，累計票房4.54億台幣。先前曾一度傳出作者井上雄彥有個人堅持，至今漫畫版《灌籃高手》都沒有推出電子版，猜測電影版也許不會上串流，如今隨著日韓陸續上架，相信台灣很快也能看到。