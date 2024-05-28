《非首腦》張玉安南韓工作全喊卡！　「街訪韓人中國文化」踩雷

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星張玉安長期在南韓發展，曾擔任中文講師、主持人，也參加過《非首腦會談》、《我朋友的家在哪裡》等節目。他近日透露自己到韓國後，才得知因為他最近的發言，導致原定的工作都被取消了，事件引發網友熱烈討論。

▲張玉安曾是《非首腦會談》的班底。（圖／翻攝自微博／張玉安AN）

張玉安在影片中表示，他剛到韓國準備開始工作時，收到了工作夥伴的訊息，得知自己登上了韓國熱門話題榜，且韓國三大電視台都進行了報導，而他的很多既定行程和工作機會也都被取消了。

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▲張玉安在南韓的工作被取消。（圖／翻攝自微博）

此前，張玉安曾在直播中透露自己即將到韓國工作，打算要在街頭採訪韓國人對於端午節、孔子等文化「是不是真覺得是自己國家的」，然而，他的發言被韓國認為是在主張「韓國竊取中國文化」，因此引發軒然大波。

▲張玉安因在直播中的發言，點燃南韓網友的怒火。（圖／翻攝自微博）

對此，張玉安表示，這個事件對他來說非常衝擊，因為這並不是他的本意，「現在其實我想說的是，我想好好地處理這件事情，想有個表態。希望大家給我一個時間，做出一個我真正內心的表態。」張玉安也強調，他堅持的一個原則就是希望中韓兩國的民間關係能夠越來越好，「工作機會是可以重來的，但是我覺得感情方面應該去盡力去修補。」