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直擊／Jessica台灣私約王心凌！活動結束場外寵粉　辦簽名會8分鐘

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團少女時代前成員潔西卡（Jessica）28日為了代言訪台，她為此特別先行抵台，並與好友王心凌共度閨蜜時間，她出席活動時透露兩人用中、英、韓3語交流，主要是她教王心凌說韓文，只是閨蜜間的對話，她露出神秘笑說：「是秘密。」記者會場外聚集百名粉絲，她也特地在活動會後走到外面與歌迷打招呼，展現親切的一面。

▲▼ 直擊／潔西卡台灣私約王心凌！暖心送百名粉絲驚喜　。（圖／記者吳睿慈攝）

▲潔西卡來台參加代言記者會。（圖／記者吳睿慈攝）

潔西卡提前於26日抵台，這幾天與《浪姐》戰友王心凌私約吃飯，兩人去吃了鐵板燒，她開心地表示：「我喜歡這裡的食物，每次來都有很好的回憶，來這裡吃都吃很多。」主持人Sandy驚呼：「只是妳看起來只喝水維生。」她則幽默笑回「當然，我得喝水為生啊。」

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▲▼ 直擊／潔西卡台灣私約王心凌！暖心送百名粉絲驚喜　。（圖／記者吳睿慈攝）

▲潔西卡私下與王心凌用中、英、韓3語交流。（圖／記者吳睿慈攝）

姐妹倆都在演藝圈工作，她被問及是否會與妹妹鄭秀晶會較勁工作？她則表示「我們會討論雙方工作表現」，兩姐妹都擁有亮麗外貌，Sandy不忘幽默自虧家人「可是我爸爸吳宗憲長得很醜」，潔西卡驚訝回答「但妳長得很美麗」，Sandy爆笑回應「因為我像我媽，我還有個弟弟，他就長得像我爸。」全場笑出來。

▲▼ 直擊／潔西卡台灣私約王心凌！暖心送百名粉絲驚喜　。（圖／記者吳睿慈攝）

▲潔西卡會後結束訪問後直奔場外見粉絲。（圖／記者吳睿慈攝）

近來《浪姐5》熱播中，潔西卡身為過去參賽者，本屆也有泰國女星Ｍai與她有私交，對方特地密她需要注意的嗎？她正面回答對方：「勇敢做自己，妳就會享受這一切。」場外聚集百名粉絲，她也在結束訪問後，特地走到外面與粉絲打招呼，長達8分鐘幫粉絲簽名，超近距離接觸歌迷，放送滿滿福利。

▲▼直擊／Jessica台灣私約王心凌！暖心送百名粉絲驚喜　。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼直擊／Jessica台灣私約王心凌！暖心送百名粉絲驚喜　。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼直擊／Jessica台灣私約王心凌！暖心送百名粉絲驚喜　。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 潔西卡。（圖／記者姜國輝攝）

▲Jessica結束記者會後特別走到外面與粉絲互動。（圖／記者姜國輝攝）

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Jessica, 潔西卡, 鄭秀妍

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