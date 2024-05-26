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《央視新聞》拿18台灣藝人當範本！　陸網：不接受模糊字眼

台大咖紛紛表態統一！《央視新聞》拿18台星文當範本　陸網：不接受模糊字眼

▲楊丞琳（左起）、張韶涵及侯佩岑等台星被《央視新聞》當成範本。（圖／楊丞琳微博、張韶涵微博、林士傑攝）

圖、文／CTWANT

總統賴清德在520就職典禮中，提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」後，引發陸媒大力指責，而央視微博則在22日喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，隨即引來多名台灣藝人紛紛跟進轉發，五月天阿信也在北京演唱會提及「我們中國人⋯」引發議論。對此，《央視新聞》官方微博在25日特別整理了18位台星按照格式所發的表態文，當作範本，文化部稍早也回應了。

總統賴清德上任後，中國在台周邊海空域進行軍演，《央視新聞》官方微博則於22日發文喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」、「『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋」等口號。

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台大咖紛紛表態統一！《央視新聞》拿18台星文當範本　陸網：不接受模糊字眼

《央視新聞》整理了18位台星按照格式所發的表態文。（圖／ 《央視新聞》微博）

隨即引來多名台灣藝人紛紛跟進轉發，並寫下「中國終將實現完全統一」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」等字句。對此，《央視新聞》25日官方微博特別整理了18位台星按照格式所發的表態文，當作範本，包括侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄（小剛）、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒。

其文章內容都是「＃中國終將實現完全統一 台灣必將回歸祖國的懷抱」，就有娛樂博主認為，中國官方如今只能接受台灣明星明確說出「台灣回歸祖國」，不接受任何模糊字眼。

對於台灣藝人陸續大方表態的現象，文化部則表達理解，指出台灣作為一個自由民主國家，「從來不會要求任何人對自己的立場表態，更不會讓任何人因為表態或不表態受到政治威脅」，這是最可貴之處。

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關鍵字

中國, 台灣, 藝人, 央視, 政治, 周杰倫, 五月天

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