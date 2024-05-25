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賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

記者閔文昱／綜合報導 

知名藝人賀軍翔位於北市中山區住處，24日遭到北市警局松山分局警員上門搜索，當場帶走賀軍翔的手機，據悉他是遭一名酒店紅牌公關提告妨害性自主，被檢方列為被告偵辦中。不過，有知情人士爆料，賀軍翔是與一名德州撲克場所的女荷官發生糾紛，兩人無法達成共識，事件才因此鬧上警局。

據了解，賀軍翔成為刑案被告，是起源於今年初的一場私人聚會，當時賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場有一名女客人事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方因此曾通知賀軍翔與相關在場人士到案，說明聚會當天的情形，警方完成調查後，將案件移送台北地檢署。

▲▼賀軍翔「點燃生命之火」全民愛心募款運動記者會。（圖／記者李毓康攝）

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▲賀軍翔捲入性侵糾紛。（圖／記者李毓康攝）

外界盛傳，賀軍翔是受到朋友邀約到大直私人招待所參加朋友生日宴會，朋友找小姐陪酒助興，酒後小姐跟賀軍翔有爭執，小姐認為賀軍翔趁她喝醉時對她性侵犯。不過，知情人士否認此說法，並透露出新的線索。

根據《TVBS新聞網》報導，該知情人士表示，賀軍翔是與台北市某德州撲克協會的女荷官發生糾紛，該撲克協會位於松山區，規模不小，需要成為會員才能進入，該場所常有演藝人員和上流社會人士出入，荷官們也都是經過精挑細選的。而賀軍翔與女荷官發生糾紛後，對方可能尋求了黑道的幫助，但處理方式不妥當，賠償金額也未達共識，因此最終將此事公之於眾。

賀軍翔律師24日下午透過聲明表示，賀軍翔並未與任何第三人有任何踰矩行為，是因配合檢方案件進度，需查詢通聯紀錄，才需要取走手機，強調「全程配合偵查程序」，同時也呼籲執法單位，「偵查程序期間，賀先生全然遵守偵查不公開原則，然檢方至賀先生住處搜索一事，媒體卻提前知悉，讓賀先生深感困擾，希冀本案承辦人員能將心比心。不有任何違法情形。」

▼賀軍翔聲明。（圖／律師提供）

▲賀軍翔聲明。

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賀軍翔, 搜查, 性侵, 糾紛, 警方搜索

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