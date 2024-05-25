「世界皇后」妮妃雅發聲：台灣是小國，但不要放棄！　回台首演淚灑舞台

記者蕭采薇／台北報導

曾多次獲得艾美獎肯定，有著「變裝界奧運」之稱的實境節目《魯保羅變裝秀》，首位台籍冠軍得主妮妃雅（Nymphia Wind），25日在第二屆「國際變裝藝術節」舉辦首次回台後的公開演出。現場湧入眾多「蕉徒」，妮妃雅也在台上激動落淚喊：「好想你們喔！台灣！」

▲▼「變裝皇后」妮妃雅回台首次公開演出，見到滿場粉絲激動落淚。（圖／記者蕭采薇攝）

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25日受訪時，被問到比賽中最困難的事，妮妃雅說：「最辛苦的就是要記得自己是誰，在那個環境下，沒有身邊以往習慣的朋友可以幫你加油打氣，所以要提醒自己是誰，不然很容易被刷掉。」也笑說回到台灣，最期待的就是吃臭豆腐，還有很榮幸能把變裝皇后的表演帶進總統府。

▲妮妃雅在有著「變裝界奧運」之稱的實境節目《魯保羅變裝秀》，成為首位台籍冠軍。（圖／記者蕭采薇攝）

不過妮妃雅此次回台，正好碰上立院抗爭，在演出的前一天，她也特別走上街頭，以一席招牌黃色的服裝現身議場外，支持民團訴求、守護台灣民主。妮妃雅再次強調：「我的立場就是，去捍衛我們辛苦得來的民主。要認真站出來，去捍衛我們在乎的事。」

▲妮妃雅透過變裝皇后的演出，把台灣文化帶上國際。（圖／記者蕭采薇攝）

妮妃雅演出前的訪問中說：「突然要說很勵志的話，有點不知道要說什麼，我連今天化妝的時候都沒有辦法勵志我自己。雖然台灣是小國，但是不要放棄，我們繼續加油做自己喜歡做的事，有一天就會被看見。」

▲台灣第一位「女性視帝」陳亞蘭，現身獻花給台灣第一位「變裝皇后」妮妃雅。（圖／記者蕭采薇攝）

不過妮妃雅也坦言，從得到冠軍到即將有機會去巴黎文化奧運演出，「感覺很像颱風，跑來跑去。沒想到事情發生這麼快，我也還在調適發生在我身上的事情。」演出的最後，台灣第一位「女性視帝」陳亞蘭，也現身獻花給台灣第一位「變裝皇后」，這一幕讓不少粉絲感動的說：「這就是能包容多元文化，可愛的台灣。」