《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

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《破墓》鄭允荷演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓超自然驚悚電影《破墓》由崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛等人主演，故事情節恐怖又新穎，成為韓國2024年首部破千萬人次觀影的電影，討論度相當高。片中演員各個身價水漲船高，其中演員鄭允荷飾演朴志龍的妻子，為救愛子找來金高銀求救，隨著電影大賣，她也迎來事業巔峰，25日卻傳來罹癌消息，本來已經動完手術，卻收到復發消息，令影迷心疼不已。

▲▼《破墓》鄭允荷演完剛要爆紅，近日傳來癌症復發的消息。（圖／翻攝自鄭允荷IG、《破墓》劇照）

▲《破墓》鄭允荷演完剛要爆紅，近日傳來癌症復發的消息。（圖／車庫娛樂提供）

鄭允荷2007年以模特兒身份出道，2018年參演電影《那才是我的世界》正式轉戰大銀幕，近日更出演賣座大片《破墓》，飾演遭受詛咒的一家，她為了保護年幼的兒子，找來金高銀救小孩。事業正要起步，她25日突然在IG告白生病一事，「1年3個月前確診罹癌，在通過手術治療後，最終獲得腫瘤良性的診斷，沒想到大約1年前的今天，我又確診復發了。」

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▲▼《破墓》鄭允荷憔悴病容曝光」認：癌症復發了。（圖／翻攝自鄭允荷IG、《破墓》劇照）

▲鄭允荷治療中的近況曝光。（圖／翻攝自鄭允荷IG）

首度對外公開癌症復發的事實，鄭允荷雖沒有詳細寫下是何種病因，但她坦言「比起獨自疼痛辛苦，我還是想要這樣一點點地說些什麼分享」，照片裡她穿上患者服、表情蒼白努力抗癌中，也希望粉絲們都健康無事。

▲▼▲▼《破墓》。（圖／車庫娛樂提供）

▲《破墓》在韓破千萬人次觀看。（圖／車庫娛樂提供）

鄭允荷近幾年努力在戲劇圈耕耘，除了電影作品外，還分別出演了《我的上流世界》、《地下菁英》，2023年還有參演大片《12.12：首爾之春》，並於2024年出演《破墓》朴志龍的妻子角色，事業即將起步，卻傳來健康出問題，令粉絲不捨。

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