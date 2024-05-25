李妍瑾生日開戰！　嗆等陳沂來告

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾今天歡度39歲生日，昨晚還跟好友們相約拚酒，不過她今天就在臉書嗆陳沂，「我是說了哪句話讓妳能告？不是不往心裡去是要從法院去，妍姊姊等妳告。」

▲李妍瑾嗆辣要陳沂來告。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾說，又老了一歲，但今年超級低調，就幾位好友歡聚，「想想我自己啊，脾氣有變好腰變軟，但有些東西是不能妥協的，無論身分地位，缺錢要拿我開刀出言論的，一律不想答，不熟，該有的禮儀也都做了，我做該做的事，無需辯解，因為人都是棋子，看你當下是兵、車、炮、帥。」

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▲陳沂近期又搞話題。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

李妍瑾說自己書念的不多，是因為沒那個家境，「我16歲都得半工半讀，如果因為家境不好書讀的不多我表示歉意，但我有遵守禮貌，不過因為我沒有學歷文憑，私下的我把2004年只要在許可範圍內，有錢買書那幾年的暢銷書都看過了，近幾年喜歡看的是歷史！孫子兵法，畢竟止戈！」

▲李妍瑾(左)與朋友歡度生日。（圖／翻攝臉書）

接下來她把話題轉到陳沂：「我從沒想過上節目，還打招呼，該刪的都依你了，如果願意給監視錄影的紀錄，我是陪笑到最後，也跟陳小姐一同笑笑地走出攝影棚！而妳在缺錢情況下，妳還是拿我做文章，可以多曝光，陳小姐，哪句話讓你能告？我退很多很遠了，本來不想幫你接龍，等你提告快歐！不是不往心裡去，是要從法院去！等你，祝我生日快樂，今年的禮物就是，妍妍姊姊等你告歐！不告我這是你的作風嗎？這麼會講，不給你舞台太可惜！大家覺得呢？畢竟我也是直話直說的人啊。」