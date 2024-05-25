ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李妍瑾生日開戰！　嗆等陳沂來告

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾今天歡度39歲生日，昨晚還跟好友們相約拚酒，不過她今天就在臉書嗆陳沂，「我是說了哪句話讓妳能告？不是不往心裡去是要從法院去，妍姊姊等妳告。」

▲李妍瑾嗆辣要陳沂來告。（圖／翻攝臉書）

▲李妍瑾嗆辣要陳沂來告。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾說，又老了一歲，但今年超級低調，就幾位好友歡聚，「想想我自己啊，脾氣有變好腰變軟，但有些東西是不能妥協的，無論身分地位，缺錢要拿我開刀出言論的，一律不想答，不熟，該有的禮儀也都做了，我做該做的事，無需辯解，因為人都是棋子，看你當下是兵、車、炮、帥。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳沂曾登上FHM雜誌。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂近期又搞話題。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

李妍瑾說自己書念的不多，是因為沒那個家境，「我16歲都得半工半讀，如果因為家境不好書讀的不多我表示歉意，但我有遵守禮貌，不過因為我沒有學歷文憑，私下的我把2004年只要在許可範圍內，有錢買書那幾年的暢銷書都看過了，近幾年喜歡看的是歷史！孫子兵法，畢竟止戈！」

▲李妍瑾(左)與朋友歡度生日。（圖／翻攝臉書）

▲李妍瑾(左)與朋友歡度生日。（圖／翻攝臉書）

接下來她把話題轉到陳沂：「我從沒想過上節目，還打招呼，該刪的都依你了，如果願意給監視錄影的紀錄，我是陪笑到最後，也跟陳小姐一同笑笑地走出攝影棚！而妳在缺錢情況下，妳還是拿我做文章，可以多曝光，陳小姐，哪句話讓你能告？我退很多很遠了，本來不想幫你接龍，等你提告快歐！不是不往心裡去，是要從法院去！等你，祝我生日快樂，今年的禮物就是，妍妍姊姊等你告歐！不告我這是你的作風嗎？這麼會講，不給你舞台太可惜！大家覺得呢？畢竟我也是直話直說的人啊。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李妍瑾, 陳沂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366